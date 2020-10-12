NYT узнала о выплатах 200 компаний Трампу в обмен на помощь Белого дома

Издание выяснило, что они опекали принадлежащие Trump Organization объекты, вкладывая в них деньги. Все эти компании что-то требовали взамен, большинство из них добились своего благодаря личной протекции президента

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

The New York Times (NYT) опубликовала расследование, согласно которому удалось выяснить, что более 200 компаний, объединений и иностранных правительств направляли президенту США Дональду Трампу миллионы долларов, получая взамен выгоду от главы государства и его администрации. О почти четверти этих покровителях ранее не сообщалось.

Газета проанализировала данные налоговой декларации Трампа, списки членов принадлежащей ему частной резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида и президентского гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси), а также другие источники и документы, которые показали, сколько денег на самом деле заработал Трамп за время пребывания в кресле президента США.

Как отмечает издание, 60 покровителей, которые продвигали конкретные интересы администрации Трампа, потратили почти $12 млн на расходы, связанные с компанией Trump Organization в течение первых двух лет президентства Трампа. Почти все они получили продвижение своих личных интересов, пишет NYT.

Источники газеты пообщались с примерно 250 руководителями организаций, членами клубов, лоббистами, служащими Трампа и действующими должностными лицами администрации, которые рассказали, как хозяин Белого дома вел дела и взаимодействовал с «заказчиками», которые обращались за помощью к администрации президента.