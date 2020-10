NYT узнала о выплатах 200 компаний Трампу в обмен на помощь Белого дома

По данным The New York Times, в число клиентов Trump Organization входили иностранные политики, магнаты из Флориды, китайский миллиардер, сербский принц, лидеры нефтяной промышленности и др. Газета отметила, что интересы некоторых клиентов президента не были полностью реализованы, однако вне зависимости от того, получили ли они в итоге необходимую для себя выгоду или нет, Трамп в любом случае выигрывал с финансовой точки зрения.

Как пишет издание, более 70 правозащитных групп, представителей бизнеса и иностранных правительств проводили мероприятия на объектах Trump Organization. Религиозные организации также участвовали в организации молитвенных собраний, банкетов и экскурсий по собственности Трампа.

По крайней мере два десятка постоянных посетителей, которые проводили мероприятия в период с 2017 по 2018 год в отелях Трампа, имели интересы, связанные с Белым домом. Газета также выяснила, что более 100 компаний, которые требовали определенных действий от федерального правительства, тратили деньги на недвижимость Трампа.

NYT пишет, что членство в клубах Трампа позволяло людям лично общаться с президентом, что иногда выливалось в оказание поддержки с его стороны. Пятерым членам клубов Трамп предложил должности послов, а некоторых президент взял на должность консультантов в свою администрацию, утверждает газета.

Представитель Белого дома Джадд Дир в разговоре с The Hill назвал расследование The New York Times «еще одной фейковой новостью». «Это еще одна политически мотивированная статья», — считает он.

В беседе с NYT Дир напомнил, что Трамп уже давно покинул все занимаемые посты в принадлежащей ему компании Trump Organization, чтобы передать компанию под управление сыновей Дональда-младшего и Эрика.

Последний, комментируя материал NYT, опроверг информацию о том, что империя его отца осталась на плаву благодаря помощи частных компаний, получивших от федерального правительства выгодные контракты или подряды. «Мой отец потерял целое состояние, когда баллотировался в президенты США. Но ему это безразлично», — сказал он в интервью ABC.

Сын Трампа заверил, что его отцом на посту главы государства движет не жажда собственного обогащения, а «отстаивание интересов страны и американского народа». «Мы являемся компанией гостиничной отрасли и обслуживаем десятки миллионов клиентов в год», — отметил он, упрекнув The New York Times в публикации фальшивок.