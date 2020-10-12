Кудрин сообщил о подготовке на него покушения в середине 2000-х

По его словам, покушение готовилось из-за отказа в льготах частной компании, которая ранее получила ресурсы из госбюджета и должна была их возвращать. ФСО добыла подробный план покушения, но уголовное дело в итоге заведено не было

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал, что в бытность вице-премьером и министром финансов на него готовилось покушение.

«Пока был вице-премьером, практически не пользовался [охраной], за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение», — рассказал он. По его словам, эта история произошла в 2005–2006 годах. Президент страны Владимир Путин тогда распорядился приставить к вице-премьеру сотрудников ФСО.

Как отметил Кудрин, покушение на него готовилось из-за того, что он отказал в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать. «Много лет до моего назначения в правительство отсрочка продлевалась, а я не стал этого делать. Есть такая версия, но она не доказана», — сказал он.

Глава Счетной палаты рассказал, что тогда это была абсолютно техническая, рутинная работа. Необходимые документы готовили к рассмотрению, а сам Кудрин, по его словам, никогда не видел представителей компании и не встречался с ними. «Воспринимал все как обычную, рядовую историю: в тот момент мы пересматривали очень много решений, принятых в 1990-е годы предыдущими министрами, вице-премьерами. Принципиально зачищали старые хвосты, и я не мог предположить, что кто-то способен на крайние шаги. Потом были расследования, которые нашли какие-то следы», — сообщил он.