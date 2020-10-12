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Кудрин сообщил о подготовке на него покушения в середине 2000-х

По его словам, покушение готовилось из-за отказа в льготах частной компании, которая ранее получила ресурсы из госбюджета и должна была их возвращать. ФСО добыла подробный план покушения, но уголовное дело в итоге заведено не было
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал, что в бытность вице-премьером и министром финансов на него готовилось покушение.

«Пока был вице-премьером, практически не пользовался [охраной], за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение», — рассказал он. По его словам, эта история произошла в 2005–2006 годах. Президент страны Владимир Путин тогда распорядился приставить к вице-премьеру сотрудников ФСО.

Как отметил Кудрин, покушение на него готовилось из-за того, что он отказал в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать. «Много лет до моего назначения в правительство отсрочка продлевалась, а я не стал этого делать. Есть такая версия, но она не доказана», — сказал он.

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Глава Счетной палаты рассказал, что тогда это была абсолютно техническая, рутинная работа. Необходимые документы готовили к рассмотрению, а сам Кудрин, по его словам, никогда не видел представителей компании и не встречался с ними. «Воспринимал все как обычную, рядовую историю: в тот момент мы пересматривали очень много решений, принятых в 1990-е годы предыдущими министрами, вице-премьерами. Принципиально зачищали старые хвосты, и я не мог предположить, что кто-то способен на крайние шаги. Потом были расследования, которые нашли какие-то следы», — сообщил он.

Кудрин отметил, что сотрудники ФСО добыли подробный план покушения, который содержал место и обстоятельства готовившегося преступления. Однако, как рассказал чиновник, уголовное дело так и не было заведено, так как никто не пострадал и преступление удалось предотвратить.

В марте 2002 года СМИ сообщали о том, что к Кудрину была приставлена личная охрана из-за поступающих в его адрес угроз. Собеседники «РИА Новости» говорили, что информация о возможных угрозах Кудрину была известна спецслужбам еще за три-четыре месяца до этого. В связи с этим Путин принял решение предоставить охрану вице-премьеру.

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Данные о том, что к Кудрину приставили охрану, тогда подтвердил «Известиям» его пресс-секретарь Геннадий Ежов. По его словам, никаких просьб со стороны чиновника не было, он подчинился решению президента.

Как писали «Известия», факт угрозы жизни вице-премьера действительно имел место. «По моим сведениям, Кудрину угрожали», — заявил газете депутат Госдумы и подполковник действующего резерва ФСБ Геннадий Гудков. По данному факту, по информации издания, в правоохранительных органах возбудили уголовное дело. Представители всех силовых структур отказались комментировать «Известиям» эти данные, ссылаясь либо на отсутствие информации, либо на ее закрытость.

Сам Кудрин тогда говорил, что он не обращался к президенту с просьбой о выделении охраны. Отвечая на вопрос журналистов о возможной угрозе своей жизни, Кудрин отметил, что ему об этом ничего не известно.

Кудрин ушел в отставку с поста министра финансов и вице-премьера в сентябре 2011 года. В 2016 году он стал председателем совета Центра стратегических разработок, который занимается программой реформ для главы государства. В 2018 году стал главой Счетной палаты.

Автор
Михаил Юшков
Алексей Кудрин покушение на убийство
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