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Иркутский губернатор объяснил идею повысить себе оклад
По словам Сергея Левченко, таким образом он решил вопрос с увеличением зарплат работников бюджетных организаций, объем работы у которых после паводка в регионе вырос в разы. Зарплаты госслужащих зависят от оклада главы региона
Сергей Левченко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом Левченко сообщил в комментарии РБК.

Он рассказал, что, когда в 2015 году его избрали губернатором, в области была тяжелая финансовая ситуация. «Дырка в бюджете составляла 5 млрд руб., были огромные государственные долги. [Тогда] я принял решение, чтобы себе и своим заместителям, министрам убрать 10% заработной платы», — сообщил Левченко.

За последующие годы, по его словам, была проведена серьезная работа. Бюджет области вырос с 97 млрд до 213 млрд руб. «Мы сейчас обеспечиваем социальные проекты в полном объеме. Объем <...> строительства социальных объектов увеличился более чем в 5,5 раза», — указал он.

При этом, отметил глава региона, уровень зарплат в бюджетных организациях остается невысоким. «Особенно это проявилось в работе в чрезвычайной ситуации», — сказал Левченко, имея в виду случившийся паводок в регионе. Он отметил, что «люди приехали в командировки, работали без выходных по 12 часов», а получали по 30 тыс. руб.

«А заработная плата у них зависит от зарплаты губернатора <...> в процентах от зарплаты губернатора. Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа», — объяснил Левченко.

Губернатор также сказал, что большую часть своей зарплаты отдает благотворительным организациям.

На этой неделе стало известно, что Левченко предложил увеличить свой оклад с 18,88 тыс. до 27 тыс. руб., а также в процентном соотношении поднять оклады другим госслужащим региона.

Авторы: Владимир Дергачев, Мария Бондаренко
Теги: Иркутская область, зарплаты, Сергей Левченко
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