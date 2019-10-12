ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российского патруля

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российского патруля

Ранее в ЦПВС сообщили, что на маршруте российского военного патруля произошло два взрыва, но никто из россиян не пострадал

Фото: Андрей Грязнов/ТАСС

Ответственность за взрыв на пути российского военного патруля в Сирии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает проект SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов.

Ранее глава центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Алексей Бакин сообщил, что на маршруте патруля подорвали две мины.

По его словам, взрыв произошел рядом с автоколонной, никто из российских военных не пострадал. Второй взрывное устройство сработало в момент, когда на место приехали сирийские силовики. В результате двое сирийцев пострадали, их автомобиль был поврежден.

В ЦПВС утверждают, что после начала турецкой военной операции на северо-востоке Сирии, незаконные вооруженные формирования активизировались в других частях страны.