Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 11 окт, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 11 окт, 13:17
Вашингтон отказался распространить торговую сделку с Китаем на Huawei Политика, 02:30 Турция объяснила обстрел позиций около поста США в Сирии Политика, 01:57 Россия получила приглашение на Паралимпийские игры 2020 года в Токио Спорт, 01:51 ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российского патруля Политика, 01:50 Минобороны Турции сообщило об «уничтожении 399 террористов» в Сирии Политика, 01:23 «Джокер» преодолел в российском прокате миллиардную отметку Технологии и медиа, 01:00 СМИ узнали о задержании экс-главы МВД Ингушетии за организацию митингов Общество, 00:51 Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова Технологии и медиа, 00:13 Следователи возбудили уголовное дело об избиении подростка в Ижевске Общество, 00:10 Володин прибыл в Стамбул с приветствием от Путина Эрдогану Политика, 11 окт, 23:57 Стало известно о переезде попавшего под следствие губернатора в Швейцарию Общество, 11 окт, 23:39 Трамп назвал сроки подписания торгового соглашения с Китаем Экономика, 11 окт, 23:34 Химкинский суд отправил израильтянку в колонию на 7,5 лет за 9 г гашиша Общество, 11 окт, 23:28 Мать предполагаемого убийцы из Саратова назвала его «добрым и работящим» Общество, 11 окт, 23:14
Политика ,  
0 
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российского патруля
Ранее в ЦПВС сообщили, что на маршруте российского военного патруля произошло два взрыва, но никто из россиян не пострадал
Фото: Андрей Грязнов/ТАСС

Ответственность за взрыв на пути российского военного патруля в Сирии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает проект SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов.

Политика
На пути российского военного патруля в Сирии подорвали две мины

Ранее глава центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Алексей Бакин сообщил, что на маршруте патруля подорвали две мины.

По его словам, взрыв произошел рядом с автоколонной, никто из российских военных не пострадал. Второй взрывное устройство сработало в момент, когда на место приехали сирийские силовики. В результате двое сирийцев пострадали, их автомобиль был поврежден.

В ЦПВС утверждают, что после начала турецкой военной операции на северо-востоке Сирии, незаконные вооруженные формирования активизировались в других частях страны.

По данным источников издания Orient.net, взрыв произошел в провинции Даръа – устройство заложили на дороге между городами Джасим и Инхель. Собеседники издания утверждают, что пострадавших трое, среди них один россиянин.

В последний раз о взрыве на маршруте российского патруля в провинции Даръа сообщалось в июле. Тогда никто из россиян не пострадал.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Сирия, патруль
Материалы по теме
На пути российского военного патруля в Сирии подорвали две мины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter