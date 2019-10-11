Политика , 11 окт, 22:07
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На пути российского военного патруля в Сирии подорвали две мины
Боевики подорвали на маршруте патруля российской военной полиции в Сирии две мины. Об этом сообщил глава центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин, передает «РИА Новости».
Взрыв произошел около автомобильной колонны. «Никто из российских военнослужащих не пострадал», — заявил Бакин.
После этого к месту подрыва приехали сирийские силовики. В этот момент произошел взрыв второй мины. В результате двое сирийцев пострадали, их автомобиль был поврежден.
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