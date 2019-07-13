Российские военные сообщили о подрыве бомбы на пути их патруля в Сирии

Российские военные сообщили о подрыве бомбы на пути их патруля в Сирии

Инцидент произошел в провинции Даръа. Пострадавших среди служащих российской военной полиции, по информации центра по примирению сторон, нет

На пути патруля военной полиции Вооруженных сил России в сирийской провинции Даръа взорвалась бомба. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает ТАСС.

Инцидент, по его данным, произошел ранее 13 июля на трассе между двумя населенными пунктами Хараба и Маараба. В действие взрывное устройство было приведено дистанционно. Пострадавших среди российских военных, по информации Бакина, нет. Также полицейские не зафиксировали повреждений техники в результате происшествия.

О случившемся руководитель центра по примирению сторон отозвался как о теракте. По предварительным данным, указал он, за инцидент несут отствественность боевики незаконных террористических группировок, которые действуют на юге Сирии. Названий этих организаций Бакин не привел.

Для обеспечения безопасности российских военных в республике командование Вооруженных сил России предприняло дополнительные меры, резюмировал Бакин. Остальных подробностей произошедшего он не привел.

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