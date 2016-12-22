Железняк связал уход с постов в «Единой России» с пенсионной реформой

Покинувший руководящие посты в «Единой России» депутат Сергей Железняк объяснил, почему пошел на «такой серьезный шаг». Он подтвердил, что это связано с пенсионной реформой. Ранее такую причину называли источники РБК

Сергей Железняк (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Сергей Железняк, до недавнего времени занимавший пост заместителя секретаря «Единой России», объяснил, что его решение оставить эту должность связано с законопроектом о повышении пенсионного возраста. Об этом Железняк написал на своей странице в Facebook.

Депутат уточнил, что заявление о сложении руководящих полномочий он написал 17 июля, накануне рассмотрения соответствующего законопроекта. Железняк подчеркнул, что выступает против обязательного повышения пенсионного возраста и не мог поддержать такую законодательную инициативу.

Он объяснил, что считает идею об обязательном повышении пенсионного возраста «экономически неэффективной, социально неприемлемой». Депутат также напомнил, что, будучи координатором социальной платформы партии в прошлом созыве Госдумы, он последовательно критиковал идеи об обязательном повышении пенсионного возраста.

«Поэтому я решил не поддерживать законопроект, повышающий пенсионный возраст и уйти с руководящих постов в партии, в условиях принятой президиумом генерального совета партии установки о консолидированном голосовании за этот законопроект. Поступить иначе я не мог», — объяснил он, назвав свой поступок «серьезным шагом».

В четверг, 11 октября, президиум генерального совета «Единой России» освободил Железняка от должности заместителя секретаря генсовета партии и председателя комиссии президиума генсовета партии по международной деятельности. 19 июля, когда законопроект о повышении пенсионного возраста рассматривался в первом чтении, Железняк не пришел на заседание, взяв больничный. Источники РБК в партии рассказывали, что незадолго до этого у депутата была беседа с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Во время нее, утверждали источники, Железняк и написал заявление.