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Сергей Железняк ушел с должности замсекретаря генсовета «Единой России»
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Сергей Железняк ушел с должности замсекретаря генсовета «Единой России»
Политика, 17:24
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Сергей Железняк ушел с должности замсекретаря генсовета «Единой России»
«Единая Россия» утвердила отставку депутата с партийных постов. Освободить его от должности замсекретаря генсовета партии просил сам Железняк
Сергей Железняк (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Президиум генерального совета «Единой России» решил освободить заместителя секретаря генсовета партии Сергея Железняка от этой должности, передает корреспондент РБК.

Как заявил на заседании президиума секретарь генсовета партии Андрей Турчак, заявление Железняка с просьбой освободить его от должности поступило еще 1 августа. Турчак предложил удовлетворить это заявление, и решение было принято единогласно.

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Также Сергей Железняк сложит полномочия председателя комиссии президиума генсовета партии по международной деятельности, ее возглавит член Совета Федерации Андрей Климов. На съезде кандидатура Климова будет предложена на пост замсекретаря генсовета. Съезд «Единой России» пройдет 7–8 декабря в Москве.

О том, что Железняк написал заявление об отставке по собственному желанию, источники РБК сообщали еще в июле, тогда же собеседники РБК говорили, что руководство партии намерено удовлетворить его заявление, но об исключении из «Единой России» речи не идет. Источники также отмечали, что желание Железняка уйти стало неожиданностью для партийных руководителей.

19 июля депутат отсутствовал на первом чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста, взяв на этот день больничный. В СМИ связывали его отсутствие с нежеланием единоросса поддерживать законопроект.

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Сергей Железняк — бывший генеральный директор оператора наружной рекламы News Outdoor Russia. Пост замсекретаря генсовета «Единой России» он занял в 2012 году. В 2016 году после перераспределения полномочий заместителей секретаря в его ведении оказалась международная деятельность.

Источники РБК также сообщали, что кандидатура депутата в 2017 году рассматривалась на пост замначальника управления внутренней политики (УВП) Кремля, но он не прошел необходимую проверку.

Авторы: Наталья Галимова, Маргарита Девяткина.
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