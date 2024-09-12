США признали агентами России лидеров «Ухуру» и «Черного молота»

Лидеров Африканской народно-социалистической партии США, включая 82-летнего основателя Ешителу, признали агентами России. По версии обвинения, они сотрудничали с российским «антиглобалистом» Ионовым и получали от него деньги

Омали Йешитела (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Суд присяжных признал виновными в заговоре с целью «действовать в качестве агентов иностранного правительства» лидеров Африканской народно-социалистической партии (APSP, возглавляет пан-африканистское социалистическое движение «Ухуру») — 82-летнего Омали Ешителу, 78-летнюю Пенни Хесс и 34-летнего Джесси Невела (председатель «Движения солидарности Ухуру») из Сент-Луиса, а также бывшего члена партии 38-летнего Огастеса Ромейна-младшего из Атланты, сообщил Минюст США.

Последний в 2018 году покинул APSP и основал в Джорджии радикальное движение Black Hammer («Черный молот»). Обвиняемым может грозить до пяти лет лишения свободы, дата вынесения приговора еще не назначена. По этому же делу проходят президент антиглобалистского движения России Александр Ионов и Алексей Суходолов и Егор Попов, которые названы в сообщении Минюста США офицерами ФСБ.

По версии обвинения, Ешитела, Хесс и Невел с мая 2015 года по июль 2022 года «согласились действовать от имени российского правительства» на территории США. В мае 2015 года Ионов, чьими действиями, как считают обвинители, руководили Суходолов и Попов, связался с Ешителой и пригласил его в Москву для обсуждения будущего сотрудничества. В свою очередь Хесс перед поездкой попросила Ионова устроить встречу лидера APSP с «официальным представителем российского правительства».

В последующей переписке с Хесс, Невелом и Ромейном Ешитела заявлял, что Ионов представляет «метод, с помощью которого российское правительство вовлекает США и Европу в серьезную борьбу», используя «силы внутри США для усиления раскола внутри США». По данным следствия, в частности, россияне финансировали кампанию Невела, когда он был кандидатом на пост мэра города Санкт-Петербурга в штате Флорида в 2017 году. Минюст США утверждает, что в 2019 году Ионов говорил об одном из кандидатов на пост мэра: «кандидат, которого мы курируем».

Омали Ешитела (урожденный Джозеф Уоллер) родился в Санкт-Петербурге, штат Флорида. Он известен политической активностью, в том числе был среди основателей APSP. В 2001 году баллотировался на пост мэра родного города, но не прошел во второй тур, набрав 10,5% голосов.

После начала военной операции России на Украине Ешитела и Ромейн (лидеры APSP и Black Hammer) по указанию Ионова провели акции против «подавления пророссийских взглядов» в Калифорнии, говорится в сообщении американского Минюста. Кроме того, отмечается, что во время акции в 2022 году Ромейн заявил, что ему «не стыдно говорить о том, что партия «Черный молот» поддерживает отношения с Кремлем».

Александр Ионов с июля 2022 года находится под санкциями США. Он известен в том числе тем, что в 2016 году его движение организовало в Москве конференцию «Диалог наций», на которую были приглашены, например, представители «Националистического движения Техаса», сепаратисты из Каталонии, с Гавайев, из стран Латинской Америки, а также делегаты ДНР и ЛНР.

Пенни Хесс в статье для основанного Ешителой издания The Burning Spear писала, что ФБР провела обыски у фигурантов дела 29 июля 2022 года. «Рейд был оправдан сфабрикованным федеральным обвинением в отношении российского гражданина, который находится в России и вряд ли в ближайшее время отправится в США. <...> Я глубоко польщена тем, что правительство США и ФБР назвали меня одним из «неизвестных соучастников» в этом деле», — заявила она.

Россия ранее не раз отрицала обвинения во вмешательстве в американские выборы и называла их безосновательными.