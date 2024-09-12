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Замглавы крымской Росгвардии арестовали по делу о превышении полномочий

Замглавы крымского управления Росгвардии Салманов, по словам Хинштейна, принял работы по ремонту казарм спецназа по госзаказу, хотя они не были завершены. Ущерб составил 1,5 млн руб. Офицеру грозит до десяти лет колонии
Виталий Салманов
Виталий Салманов (Фото: Hinshtein / Telegram)

Заместителя главы управления Росгвардии по Республике Крым полковника полиции Виталия Салманова арестовали на два месяца по делу о превышении должностных полномочий, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Об избрании тому меры пресечения в виде ареста также сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Источник ТАСС уточнил, что в отношении Салманова было возбуждено уголовное дело. Ранее о его задержании не сообщалось. Дело завели по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий): Салманову грозит до десяти лет лишения свободы, сообщил Хинштейн.

По словам депутата, в июне 2022 года был заключен госконтракт на ремонт казармы спецназа на сумму 20 млн руб. Салманов подписал акты и осуществил приемку контракта, хотя работы не были выполнены полностью, утверждает Хинштейн. По его оценке, ущерб бюджету из-за действий замглавы крымского управления Росгвардии составил 1,5 млн руб.

РБК обратился за комментарием в управление СК по Республике Крым и городу Севастополю.

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В июле Реутовский гарнизонный суд лишил звания и приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима генерал-майора, бывшего замкомандующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадима Драгомирецкого по делу о коррупции. По версии следствия, тот создал преступную группу, в которую входили в том числе его подчиненные, и получил взятку 19 млн руб. от компании, заключившей контракты на проведение работ для Росгвардии.

Один из фигурантов дела, полковник Мамука Кочиев, требовал от руководства компании «ДМН-Групп», которая выиграла несколько госзаказов, откаты в размере 8–10%. Он признал вину и дал показания против Драгомирецкого. Прошлой осенью суд приговорил полковника к шести годам строгого режима за получение взятки в особо купном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Драгомирецкий частично отрицал вину. Он говорил, что не был в курсе требований Кочиева от компании. Но в то же время признал, что получил от подчиненного в подарок за покровительство и продвижение по службе 2,25 млн руб. По словам Драгомирецкого, он нашел деньги в комнате отдыха на работе, но не успел вернуть полковнику, поскольку тот уехал на праздники и был задержан.

Бывший генерал подал ходатайство на участие в боях в зоне военной операции. Так же поступил и другой фигурант дела, получивший девять лет колонии, подполковник Эльдар Гаджиев.

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Росгвардия арест уголовное дело превышение полномочий
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