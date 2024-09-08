В Киеве прогремел взрыв «неизвестного происхождения»
На автотранспортном предприятии в Киеве произошел взрыв «неизвестного происхождения», сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Частично разрушено двухэтажное здание, под завалами могут находиться люди, добавил он.
Пожара в результате взрыва нет, на месте работают спасатели.
Взрыв произошел в Голосеевском районе — он расположен на юге столицы.
Издание «Страна» пишет, что взрыв произошел на складе в районе станции метро «Васильковская».
После взрыва поднимается столб дыма, это видно на фото и видео, которые публикуют украинские СМИ и телеграм-каналы.
Минобороны России об ударах по Киеву не сообщало.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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