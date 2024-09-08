В Киеве прогремел взрыв «неизвестного происхождения»

Мэр Виталий Кличко сообщил о взрыве в Киеве

Под завалами могут находиться люди, сказал мэр украинской столицы Кличко

Фото: dsns_telegram / Telegram

На автотранспортном предприятии в Киеве произошел взрыв «неизвестного происхождения», сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Частично разрушено двухэтажное здание, под завалами могут находиться люди, добавил он.

Пожара в результате взрыва нет, на месте работают спасатели.

Взрыв произошел в Голосеевском районе — он расположен на юге столицы.

Издание «Страна» пишет, что взрыв произошел на складе в районе станции метро «Васильковская».

После взрыва поднимается столб дыма, это видно на фото и видео, которые публикуют украинские СМИ и телеграм-каналы.

Минобороны России об ударах по Киеву не сообщало.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.