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Основные тезисы выступления Владимира Путина на ВЭФ. Видео

Владимир Путин на ВЭФ высказался о волатильности рубля и переговорах с Украиной
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ВЭФ

Основные тезисы выступления Владимира Путина на ВЭФ. Видео
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Президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что непреодолимых сложностей с курсом рубля нет, а также исключил «деприватизацию». Ему также задали вопросы об антивоенном заявлении предпринимателя Аркадия Воложа и отъезде экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в Израиль. Кроме того, Путин оценил возможность переговоров с Украиной и необходимость совершенствования «иноагентского» законодательства.

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Виктор Крайнов
Владимир Путин ВЭФ рубль иноагенты национализация Аркадий Волож Анатолий Чубайс
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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