Основные тезисы выступления Владимира Путина на ВЭФ. Видео

Владимир Путин на ВЭФ высказался о волатильности рубля и переговорах с Украиной

Video

Президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что непреодолимых сложностей с курсом рубля нет, а также исключил «деприватизацию». Ему также задали вопросы об антивоенном заявлении предпринимателя Аркадия Воложа и отъезде экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в Израиль. Кроме того, Путин оценил возможность переговоров с Украиной и необходимость совершенствования «иноагентского» законодательства.