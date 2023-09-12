Путин исключил «резкие движения» в денежно-кредитной политике России

Путин: резких движений в денежно-кредитной политике никто делать не будет

Заниматься денежно-кредитной политикой необходимо, так как если упустить ситуацию, она приведет к неконтролируемому росту инфляции, что будет еще хуже для экономики, заявил Путин

Резких движений в решении ситуации с курсом рубля никто делать не будет, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию ведет РБК.

По его словам, непреодолимых проблем с курсом рубля нет, однако этот вопрос требует «кропотливого исследования» ЦБ и правительства России. Президент пояснил, что ситуация с курсом рубля связана со многими факторами, в том числе с возвратом или невозвратом частично валютной выручки крупнейших экспортеров.

«Связано с тем, что на первом этапе, о котором вы сказали, когда доллар был 60 рублей, логистические цепочки для импорта не были налажены. Сейчас импорт всё в большем и большем объеме поступает на наш рынок, значит иностранная валюта все больше и больше востребована», — отметил президент.

Глава государства счел необходимым заниматься денежно-кредитной политикой, так как если упустить ситуацию, она приведет к неконтролируемому росту инфляции.

После начала спецоперации российские власти впервые обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки на фоне обвала курса рубля. В мае 2022 года норматив был уменьшен с 80 до 50%. Позднее продажа валютной выручки осталась обязательной, но объем продаваемой на рынке доли стала определять правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.

ЦБ России начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики в июле, повысив ставку на 1 процентный пункт.

В августе регулятор внепланово пересмотрел показатель, подняв ставку до текущих 12% на фоне увеличения инфляционных рисков и ослабления рубля. За день до этого курс доллара превысил 100 руб., а евро — 110 руб.