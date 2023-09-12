В новые регионы отправили пособия по украинскому языку

Школы получат пособия по украинскому языку, родители могли записать школьников на его факультативное изучение. Минпросвещения отмечало, что пособие учит «классическому украинскому языку», который изучался до распада СССР

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В Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область отправили пособия по украинскому языку для начальной школы, заявил ТАСС замминистра просвещения Александр Бугаев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Если родители изъявили желание [чтобы их дети] изучали факультативно как родной язык — украинский — для этого были созданы эти учебные пособия», — сказал он.

Изучать украинский язык решили большинство младшеклассников (64%) в качестве второго языка на подконтрольной России части Херсонской области, власти подчеркнули: «первый у нас 100% русский язык». В контролируемой части Запорожской области такое же решение приняли 46% школьников.

Россия присоединила Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области осенью 2022 года после референдумов (Украина и большинство стран мира не признают законность этого решения, но Москва называет вопрос территориальной принадлежности регионов закрытым). Часть этих территорий контролирует Украина, в том числе областные центры Херсон и Запорожье (российские власти назначили столицей Запорожской области Мелитополь). Согласно ст. 68 российский Конституции, официальным языком в России является русский; республики в составе государства могут устанавливать свои государственные языки.

О разработанном пособии по украинскому языку для младшеклассников Минпросвещения сообщило весной, уточнив, что работа над пособие для 5-9 классов «в полном разгаре». Ведомство позиционировало учебник как пособие по «классическому украинскому языку».

«Мы готовим тот учебник, который действительно отразит всю красоту, всю чистоту того традиционного украинского языка, который в советский период изучался в лучших наших педагогических традициях», — пояснял Бугаев.

В школах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей дети смогут изучать украинский язык как родной или в качестве факультатива, однако итоговый формат будет зависеть от решения в каждом конкретном регионе, пояснил Бугаев.

Минпросвещения обещало, что дети на присоединенных территориях смогут изучать украинский язык как родной или в качестве факультатива, но итоговый вариант будут определять власти конкретного региона.





