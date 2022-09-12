Многодетным гражданам предложили разрешить записываться в резервисты
В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается разрешить гражданам с тремя или более детьми записываться в мобилизационный резерв, соответствующий законопроект размещен в базе данных нижней палаты парламента.
С инициативой выступили депутаты из комитета по обороне во главе с его председателем Андреем Картаполовым («Единая Россия»).
Авторы поправок напомнили, что сейчас многодетные граждане освобождаются от призыва на военные сборы. «И, соответственно, они не могут заключить контракт о пребывании в резерве, хотя, как показывает практика, многие и хотели бы это сделать», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Чтобы попасть в людской мобилизационный резерв, граждане должны заключить контракт с Минобороны. Сделать это могут военнослужащие, проходившие службу и уволенные в запас, а также те, у кого в вузе была военная кафедра. По условиям контракта, в мирное время резервисты участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывают в свою воинскую часть.
Авторы законопроекта также предложили уточнить пункт об освобождении многодетных граждан от призыва на военные сборы. Освобождать гражданина предлагается только в том случае, если дети находятся на его иждивении.
Если же у многодетного гражданина во время пребывания в резерве родятся еще дети, ему разрешат досрочно покинуть резерв.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. С ее начала зарубежные СМИ, в том числе Guardian и Independent, со ссылкой на источники неоднократно сообщали о планах российских властей объявить мобилизацию.
В Кремле эти сообщения называли «чистыми фейками». Как заявили в Минобороны России, к проведению спецоперации привлекается только часть армии, «численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим».