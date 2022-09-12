ЦИК объявил итоги после подсчета 100% голосов

ЦИК сообщил предварительные итоги выборов глав регионов после подсчета 100% голосов.

Так, на выборах в Калининградской области победил действующий губернатор Антон Алиханов от «Единой России» — его поддержали 80,21% избирателей. За ним следуют Евгений Мишин от ЛДПР (6,40%), Максим Буланов от КПРФ (4,88%), Юрий Шитиков от «Справедливой России — За правду» (3,74%). Владимир Вуколов от «Партии пенсионеров» и Владимир Султанов от «Коммунистов России» набрали чуть более 1% голосов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев от «Единой России» одержал победу с 83,68% голосов. Второе место занимает Антон Сидорко от КПРФ (6,53%), третье — Сергей Корнишов от ЛДПР (3,35%). На четвертом месте расположился Сергей Бирюков от «Справедливой России — За правду» (2,46%), на пятом — Александр Субботин от «Партии роста» (2,01%).

В Тамбовской области победил врио главы администрации региона Максим Егоров от «Единой России» с 84,95% голосов. За ним следуют Андрей Жидков от КПРФ (6,77%), Павел Плотников от «Справедливой России — За правду» (3,32%), Олег Морозов от ЛДПР (2,42%) и Сергей Малинкович от «Коммунистов России» (1,53%).

На выборах губернатора Ярославской области одержал победу самовыдвиженец Михаил Евраев, за него проголосовали 82,31% избирателей. За ним следуют Михаил Парамонов от КПРФ (6,14%), Владимир Смирнов от ЛДПР (4,17%), Игорь Милорадов от «Коммунистов России» (3,42%), Константин Тукеев от «Партии пенсионеров» (2,09%).

В Рязанской области победил врио губернатора Павел Малков — он заручился поддержкой 84,55% избирателей. За ним следуют Денис Сидоров от КПРФ (5,68%), Дмитрий Репников от ЛДПР (3,60%). Наталья Рубина от «Партии пенсионеров» и Григорий Парсентьев от «Справедливой России — За правду» получили более 2% голосов.

В Томской области на выборах губернатора одержал победу врио Владимир Мазур после подсчета 100% голосов, он получает 84,94% голосов. На втором месте — Галина Немцева от «Справедливой России — За правду» (6,08%), на третьем — Андрей Петров от КПРФ (5,31%). Четвертое место занимает Виктор Гринев от «Партии пенсионеров», у него 2,11%.

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Глава Карелии Артур Парфенчиков победил с 69,15% голосов. На втором и третьем местах — Андрей Рогалевич от «Справедливой России — За правду» и Евгений Ульянов от КПРФ (13,41% и 12,64% соответственно). За ними следует Анатолий Дударин от «Демократической партии» с 1,65% голосов. Иван Кадаяс от партии «Родина» не набрал и 1% голосов.

В Новгородской области одержал победу действующий губернатор Андрей Никитин от «Единой России», у него 77,03% голосов. На втором месте — Ольга Ефимова от КПРФ (10,99%), на третьем — Алексей Чурсинов от ЛДПР (4,43%). Алексей Прокопов от «Партии пенсионеров» и Сергей Шруб от «Справедливой России — За правду» набрали более 2% голосов.

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