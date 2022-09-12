Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 60,86 (+0,16) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 60,47 (-0,33) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Грузовик врезался в семь машин на трассе в Махачкале Общество, 03:02
Посол России назвал условием запуска Nord Stream 2 политическую волю ФРГ Политика, 02:44
Штаб по наблюдению назвал явку на муниципальных выборах в Москве Политика, 02:00
МАГАТЭ запустило консультации по созданию безопасной зоны на ЗАЭС Политика, 01:53
Пушилин заявил, что союзные силы «вгрызлись» в окраины Артемовска Политика, 01:04
Байден и Штайнмайер посетят похороны Елизаветы II Политика, 00:58
Минцифры сообщило о 35 тыс. атак на систему электронного голосования Политика, 00:44
NYT сообщила о помощи США при подготовке контрнаступления Украины Политика, 00:40
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
ЦИК объявил предварительные итоги выборов глав регионов Политика, 00:35
В России выбирают губернаторов и депутатов. Главное Политика, 00:32
Сборная Италии победила на отобранном у России ЧМ по волейболу Спорт, 00:05
США перестали закупать железо и сталь в России Бизнес, 00:00
На Украине задержали экс-главу Харьковского СБУ по делу о госизмене Политика, 11 сен, 23:52
Предвзятое отношение: почему людям с инвалидностью трудно найти работу Партнерский проект, 11 сен, 23:45
Единый день голосования ,  
0 

Штаб по наблюдению назвал явку на муниципальных выборах в Москве

Глава штаба по наблюдению: явка на муниципальные выборы в Москве составила 33,9%
Более 1,7 млн москвичей проголосовали дистанционно, на участки пришли почти 700 тыс. человек

Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%, сообщил сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

«В электронном голосовании приняло участие 1 748 616 москвичей. Традиционный способ голосования выбрали 695 214 человек», — сказал он.

Штаб напомнил, что сначала территориальные избирательные комиссии поведут итоги онлайн-голосования, а затем добавит к ним результаты выборов на участках.

На выборах в Москве произошел сбой в работе электронного списка
Политика
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Голосование за кандидатов в муниципальные депутаты проходило в Москве с 9 по 11 сентября. Москвичи выбирали представителей в 125 из 146 районах города. Жители столицы могли голосовать за три-пять кандидатов с помощью системы дистанционного электронного голосования, которую эксперты критиковали за непрозрачность и неподконтрольность, или на 3 261 участках, где в этом году применялись электронные списки. В первый день выборов произошел массовый сбой в их работе и москвичи не могли проголосовать очно.

Всего было выделено 1417 мандатов, а регистрацию прошли 5,7 тыс. кандидатов. При этом ТИК сняли с регистрации оппозиционных беспартийных депутатов прошлого созыва Александра Замятина (Зюзино), Сергея Цукасова (Останкино), Елену Русакову (Гагаринский), а также самовыдвиженца Владимира Залищака (Донской). С той же ситуацией столкнулись представители «Яблока» Виктор Баранцев, Сергей Вдовин, Денис Олешкевич, Николай Кавказский, Андрей Морев, Мария Волох, Савва Карпов, Денис Шендерович и Дмитрий Горчаков. Еще 13 кандидатов от партии получили отказ в регистрации.

Эксперты назвали главные недостатки проекта о дистанционном голосовании
Политика
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro
Гарвардский метод переговоров: как добиться цели и не испортить отношения
Саммари
Pro
Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже
Статьи
Pro
«Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше
Саммари
Pro
Фото: VCG / Getty Images Как отыскать поставщика в Китае и не оказаться обманутым
Инструкции
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Они либо фанаты, либо хейтеры: как сделать зумеров постоянными клиентами
Инструкции

Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова говорила, что результаты голосования станут известны 12 сентября. Дольше всего комиссии будут подсчитывать голоса на участках без комплексов отработки бюллетеней

Авторы
Теги
Жанна Антохина
Единый день голосования местные выборы Москва явка
Материалы по теме
На выборах в Москве произошел сбой в работе электронного списка
Политика
Власти представили новые способы наблюдения за ДЭГ в Москве
Политика
Назвавший волонтера «грязью» кандидат в депутаты гордумы снялся с выборов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter