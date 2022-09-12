Глава штаба по наблюдению: явка на муниципальные выборы в Москве составила 33,9%

Штаб по наблюдению назвал явку на муниципальных выборах в Москве

Более 1,7 млн москвичей проголосовали дистанционно, на участки пришли почти 700 тыс. человек

Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%, сообщил сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

«В электронном голосовании приняло участие 1 748 616 москвичей. Традиционный способ голосования выбрали 695 214 человек», — сказал он.

Штаб напомнил, что сначала территориальные избирательные комиссии поведут итоги онлайн-голосования, а затем добавит к ним результаты выборов на участках.

Голосование за кандидатов в муниципальные депутаты проходило в Москве с 9 по 11 сентября. Москвичи выбирали представителей в 125 из 146 районах города. Жители столицы могли голосовать за три-пять кандидатов с помощью системы дистанционного электронного голосования, которую эксперты критиковали за непрозрачность и неподконтрольность, или на 3 261 участках, где в этом году применялись электронные списки. В первый день выборов произошел массовый сбой в их работе и москвичи не могли проголосовать очно.

Всего было выделено 1417 мандатов, а регистрацию прошли 5,7 тыс. кандидатов. При этом ТИК сняли с регистрации оппозиционных беспартийных депутатов прошлого созыва Александра Замятина (Зюзино), Сергея Цукасова (Останкино), Елену Русакову (Гагаринский), а также самовыдвиженца Владимира Залищака (Донской). С той же ситуацией столкнулись представители «Яблока» Виктор Баранцев, Сергей Вдовин, Денис Олешкевич, Николай Кавказский, Андрей Морев, Мария Волох, Савва Карпов, Денис Шендерович и Дмитрий Горчаков. Еще 13 кандидатов от партии получили отказ в регистрации.

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