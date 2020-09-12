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Война санкций ,  
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США заявили о наличии списка участников проекта по вмешательству в выборы

В показаниях агента Секретной службы было названо имя одного участника «проекта Лахта», в отношении которого были введены санкции
Фото: Jose Luis Magana / AP
Фото: Jose Luis Magana / AP

Агент Секретной службы США Хизер Тернер при даче показаний 10 сентября сообщила о том, что к правоохранительным органам Соединенных Штатов попали данные участников «проекта Лахта», члены которого пытались оказывать давление на внутриполитическую ситуацию в США и повлиять на выборы.

В показаниях Тернер, которые опубликованы Министерством юстиции США, утверждается, что в ходе расследования спецслужбы получили ордер на изучение электронной почты одного из участников проекта. Там им и удалось обнаружить списки остальных членов организации по состоянию на январь и сентябрь 2017 года с указанием должности и отдела, к которому тот относился.

Тернер утверждает, что из этой же учетной записи удалось выяснить, что финансирование членов организации осуществлялось через различные компании.

В показаниях не упомянут ни один из членов проекта за исключением Артем Лифшица. Тернер утверждала, что в базе от 18 января 2017 года он упоминается как «проектный менеджер» из «отдела перевода №2» c зарплатой в ₽70 тыс. В базе от 26 октября 2017 года как «проектный менеджер» из «отдела перевода №1» c зарплатой в ₽80 тыс.

Лифшиц 10 сентября попал под американские санкции. В Минюсте заявили, что он «участвовал в сговоре , целью которого было украсть личные данных американцев и использовать их для открытия мошеннических банковских и криптовалютных счетов».

По версии властей США, Лифшиц участвовал в проекте «Лахта» по предполагаемому вмешательству в выборы президента США и внутреннюю политику страны. «Цель проекта «Лахта» в Соединенных Штатах состояла в том, чтобы подорвать демократический процесс и вызвать недоверие к кандидатам на политические посты и к политической системе в целом», — говорилось в сообщении Минюста.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Минюст США
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