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Политика ,  
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Путин исключил появление «какого-то слюнтяя» на посту президента России
Глава государства отметил, что силу и мужество президенту дают граждане. Он отметил их поддержку во время вторжения боевиков в Дагестан в августе 1999 года
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Владимир Путин на прошедшей в дагестанском Ботлихе встрече с ополченцами, которые участвовали в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года, отметил мужество российских граждан и заявил, что государство должен возглавлять президент, обладающий такими же качествами.

«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства — это само собой разумеется, по-другому невозможно», — сказал Путин на встрече с ополченцами (цитата опубликована в Twitter кремлевского пула «РИА Новости»).

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Так он ответил на заявление одного из участников встречи, сказавшего, что жители Дагестана гордятся таким президентом. По его словам, «силы и мужество главе государства дают люди».

«Для меня было чрезвычайно важно то, что здесь произошло», — продолжил Путин, говоря о событиях 1999 года в Дагестане. По его словам, тогда он увидел поддержку со стороны граждан и понял, что люди ради своего отечества готовы пойти на большие жертвы.

«С этого момента для меня стало ясно, что мы победим, и никакие террористы нас не возьмут, и шансов у них нет», — отметил президент.

В августе 1999 года на территорию Дагестана началось вторжение боевиков под командованием Шамиля Басаева и полевого командира Хаттаба. Первоначально они вошли с территории Чечни в Болтихский, а затем в Новолакской район Дагестана. Территорию республики от террористов освобождали федеральные войска, которые потеряли несколько сотен человек убитыми. Полностью выбить боевиков из Дагестана удалось к середине сентября того же года.

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Хаттаб был ликвидирован спецслужбами в 2002 году. Об уничтожении Басаева в ходе спецоперации в Ингушетии ФСБ отчиталась в 2006 году.

Путин прибыл в Дагестан утром 12 сентября. В Ботлихе он возложил венок к памятнику и пообщался с участниками народного ополчения.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Путин, Дагестан
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