Путин исключил появление «какого-то слюнтяя» на посту президента России

Глава государства отметил, что силу и мужество президенту дают граждане. Он отметил их поддержку во время вторжения боевиков в Дагестан в августе 1999 года

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Владимир Путин на прошедшей в дагестанском Ботлихе встрече с ополченцами, которые участвовали в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года, отметил мужество российских граждан и заявил, что государство должен возглавлять президент, обладающий такими же качествами.

«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства — это само собой разумеется, по-другому невозможно», — сказал Путин на встрече с ополченцами (цитата опубликована в Twitter кремлевского пула «РИА Новости»).

Так он ответил на заявление одного из участников встречи, сказавшего, что жители Дагестана гордятся таким президентом. По его словам, «силы и мужество главе государства дают люди».

«Для меня было чрезвычайно важно то, что здесь произошло», — продолжил Путин, говоря о событиях 1999 года в Дагестане. По его словам, тогда он увидел поддержку со стороны граждан и понял, что люди ради своего отечества готовы пойти на большие жертвы.