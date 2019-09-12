Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

На прямой линии президенту напомнили, что он оставил во время визита в республику свой бокал нетронутым и он пообещал выпить его. В Дагестане вспоминают события 1999 года, когда в республику вторглись бандгруппы Басаева и Хаттаба

Президент Владимир Путин спустя 20 лет выпил с ополченцами в Дагестане, передает агентство «РИА Новости».

В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку. По словам бывшего руководителя пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманапа Мусаева, тогда Путин поставил стопку на стол со словами: «Пить мы будем, когда победим».

В этом году во время прямой линии президенту напомнили этот случай. В ответ он пообещал выпить бокал, который оставил 20 лет назад нетронутым.

12 сентября Путин прилетел в Дагестан на памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине вторжения террористических банд со стороны Чечни и победе над ними. Боевики под командованием Шамиля Басаева и полевого командира Хаттаба напали на территорию республики в августе 1999 года. Они вторглись с территории Чечни в Цумандинский и Ботлихский районы, а затем и в Новолакский. Террористов удалось вытеснить из республики лишь к середине сентября. В 2002 году спецслужбы ликвидировали Хаттаба, в 2006-м ФСБ сообщила об уничтожении Басаева в ходе спецоперации в Ингушетии.