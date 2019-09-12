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Политика ,  
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Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Позиции России и Ирана не всегда совпадают, а в перспективе радикальная форма ислама, насаждаемая Тегераном, может навредить Москве, заявил РБК премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Benjamin Netanyahu (Фото: Amir Cohen / REUTERS)

В Сочи 12 сентября состоится третья за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Они обсудят сотрудничество двух стран и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля. Одной из постоянных тем в переговорах лидеров является политика Ирана.

Оценивая отношения между Россией и Ираном премьер-министр Израиля в интервью РБК заявил, что ему не кажется, что они укрепляются. «В некотором смысле это так, но не думаю, что позиции России и Ирана всегда совпадают. Да, есть определенные вещи, по которым они, эти позиции, схожи, но не сказал бы, что полностью», — пояснил Нетаньяху. «Я говорю ему [Владимиру Путину], что самая большая опасность для будущего России — радикальный ислам. Сегодня он управляется двумя силами: первая — суннитский радикальный ислам, руководство ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России. — РБК) и его группировки <...> Большее зло — шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, пытаясь завоевать Ближний Восток», — объяснил Нетаньяху. Суннитский радикальный ислам, по оценке премьера, представляет меньшее зло.

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«В конечном итоге он направит свою идеологию и оружие не только на Израиль и Запад, но и на Россию тоже, потому что он против нашей общей культуры и он хочет править миром», — опасается Нетаньяху.

Нетаньяху также пообещал не допустить размещения иранских военных в Сирии: «Я не позволю Ирану заявить: «Мы собираемся разместить нашу армию прямо у вас на заднем дворе, приблизить ракеты, беспилотники, ополчение. Мы собираемся вас уничтожить, а вы сидите и ждите».

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Нетаньяху сообщил о роли Моссада в выходе США из ядерной сделки с Ираном

Израиль последовательно выступает против расширения влияния Тегерана на Сирию и Ливан, регулярно наносит удары по сирийской территории для сдерживания распространения оружия и боевиков из Ирана. Для Москвы Иран является союзником по сирийскому урегулированию. Россия также выступает за сохранение иранской ядерной сделки, из которого в прошлом году вышли США. Нетаньяху поддержал Вашингтон в этом решении.

Теги: Израиль, Иран, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху
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