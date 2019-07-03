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Нетаньяху сообщил о роли Моссада в выходе США из ядерной сделки с Ираном
По словам премьера, Дональд Трамп был в курсе тайной операции по краже ядерных секретов из Тегерана
Фото: Oded Balilty / AP

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ходе церемония награждения особо отличившихся сотрудников разведки Моссад рассказал детали операции по краже документов, связанных с иранской ядерной программой, сообщает Jerusalem Post. По его словам, еще до ее начала он поставил в известность о происходящем американского президента Дональда Трампа.

По словам израильского премьера, узнав о грядущей операции, Трамп спросил, насколько она будет опасной. Как отмечает Jerusalem Post, на этих словах собравшиеся на церемонии — в том числе и непосредственные руководители операции — стали смеяться. Нетаньяху, по его словам, заверил главу США, что определенный риск был, но его оправдывал вероятный результат.

Израильский премьер заявил, что уже после того, как агенты Моссада похитили документы об иранской ядерной программе, Трамп особо поблагодарил Тель-Авив. По словам Нетаньяху, действия разведчиков повлияли на решение США выйти из ядерной сделки с Тегераном.

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Ранее директор Моссада Йосси Коэн рассказал, что украденные в Иране документы позволили сделать вывод о том, что в Тегеране действительно тайно рассчитывают создать оружие массового уничтожения под видом мирной ядерной программы.

США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году, после этого Вашингтон ввел против Тегерана санкции. Летом 2019-го отношения между странами обострились на фоне атаки на танкеры в Оманском заливе, в которой США обвиняют Иран, и уничтожения американского беспилотника иранским Корпусом стражей исламской революции.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Беньямин Нетаньяху, Моссад
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