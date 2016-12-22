ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,58 62,44 EUR Нал. 74,17 72,62 USD Бирж. 62,96 +0,36 EUR Бирж. 73,33 +0,37 USD ЦБ. 62,90 +0,47 EUR ЦБ. 73,13 -0,11 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7340,40 -138,70 IMOEX 2294,78 -0,70% RTSI 1144,72 -1,75% Brent 72,33 +0,53% DJIA 25199,29 +0,32% Nasdaq 7854,44 -0,01%
СМИ сообщили о возможных санкциях Еврокомиссии против Венгрии
Лента новостей
Браудер назвал нелепым обсуждение Трампом возможности его допроса Россией 05:45, Политика «Коммерсантъ» узнал о просьбе BlaBlaCar урегулировать совместные поездки 04:57, Общество СМИ узнали о планах России ввести санкции против сотен компаний Украины 04:55, Политика Улицкая ответила на включение в список противников присоединения Крыма 04:17, Политика Госдеп рассказал о трех предложениях по итогам встречи Путина и Трампа 03:50, Политика Трамп допустил возможность Третьей мировой из-за Черногории 03:35, Политика Дипломатам из России разрешили посетить арестованную в США Марию Бутину 03:19, Политика Украина начала производить боеприпасы по стандартам НАТО 02:56, Политика Томский губернатор ответил Михалкову на критику за продажу леса китайцам 02:35, Общество Мэр Днепра пообещал увольнять директоров школ за «любовь к России» 02:29, Политика В Турции спустя два года после попытки госпереворота сняли режим ЧП 02:17, Политика Трамп оценил степень ответственности Путина за вмешательство в выборы 02:02, Политика Правозащитники рассказали об условиях содержания Дрыманова в камере 01:57, Общество Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 01:51, РБК и Ингосстрах Экс-премьер Украины приписал создание газовой отрасли России украинцам 01:38, Политика В РЖД объяснили необходимость вставать на мероприятиях с главой компании 01:16, Общество В конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока-2» 01:10, Политика «Роснано» впервые в истории выплатила дивиденды государству 00:50, Бизнес Госдеп США не получил запрос на допрос переводчицы беседы Путина и Трампа 00:42, Политика Греция обвинила Россию в «постоянном неуважении» 00:29, Политика Адвокат получил документ об отмене дела против матери ребенка-инвалида 00:21, Общество Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 18 июл, 23:59, РБК и IWC «Газпром» отказался отвечать на обвинения «Нафтогаза» о переговорах 18 июл, 23:59, Бизнес Активист Pussy Riot рассказал о подготовке акции на финале ЧМ-2018 18 июл, 23:40, Общество Почему Россия продала почти весь госдолг США 18 июл, 23:10, Экономика Суд отказался выпускать Марию Бутину из-под ареста 18 июл, 23:02, Политика Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 18 июл, 22:50, РБК и Ингосстрах К санкциям ЕС против Крыма присоединились пять стран 18 июл, 22:36, Политика
СМИ сообщили о возможных санкциях Еврокомиссии против Венгрии
Политика, 05:50
0
СМИ сообщили о возможных санкциях Еврокомиссии против Венгрии
Венгрия может столкнуться с началом санкционных процедур со стороны руководящих органов ЕС из-за антииммигрантских поправок в законодательство, принятых в июне. Эти поправки правозащитные структуры называют ксенофобскими
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Еврокомиссия может приступить к санкционным процедурам в отношении Будапешта, если венгерские власти не изменят свою позицию по закону «Стоп Сорос», сообщает Daily News Hungary со ссылкой на источники в Брюсселе. Причиной является антииммигрантская направленность принятого закона.

Первым шагом Еврокомиссии должна стать отправка уведомления венгерским властям о признании закона «проблемным». На то, чтобы ответить на это уведомление, у Будапешта может быть несколько месяцев. Вслед за этим, если власти страны не не смогут дать ответ, удовлетворяющий претензии органа управления ЕС, Еврокомиссия может передать дело в Европейский суд.

Еврокомиссия является органом исполнительной власти ЕС. В состав ЕК входят представители всех 28 стран, являющихся членами союза.

Поправки в законодательство Венгрии, известные под названием пакета «Стоп Сорос», были приняты парламентом страны в конце июня. Эти поправки препятствуют перемещению нелегальных мигрантов по территории Венгрии и вводят уголовную ответственность для лиц и организаций, оказывающих помощь нелегалам.

Парламент Венгрии одобрил закон «Стоп Сорос»
Политика

«Пакет законопроектов «Стоп Сорос» служит этой цели, делая организацию нелегальной иммиграции уголовным преступлением. Мы хотим использовать эти законопроекты, чтобы не дать Венгрии превратиться в страну иммигрантов», — комментировал принятие законопроекта глава венгерского МВД Шандора Питера.

С критикой антиммигрантских поправок выступили правозащитные и международные организации. Так, с осуждением пакета «Стоп Сорос» выступил верховный комиссар ООН по правам человека. Зейд Раад аль-Хусейн. «Постоянное разжигание ненависти со стороны нынешнего правительства Венгрии ради политической выгоды привело к этому постыдному событию, которое носит откровенно ксенофобский характер и противоречит европейским и международным стандартам и ценностям в области прав человека», — заявлял он. Против поправок в венгерское законодательство выступила и Венецианская комиссия Совета Европы, в обязанности которой входит анализ законопроектов, затрагивающих конституционные ценности.

Пакет поправок получил название «Стоп Сорос» по названию фонда Джорджа Сороса «Открытое общество» (​Open Society Foundation) — некоммерческой организации, которую правительство Венгрии обвинило в разработке плана по наводнению страны нелегальными мигрантами. 

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Венгрия , Санкции
Главное
СМИ узнали о планах России ввести санкции против сотен компаний Украины Политика
Материалы по теме
Парламент Венгрии одобрил закон «Стоп Сорос» Политика
Венгрия поставила три условия снятия вето с диалога Украины и НАТО Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter