СМИ сообщили о возможных санкциях Еврокомиссии против Венгрии

Венгрия может столкнуться с началом санкционных процедур со стороны руководящих органов ЕС из-за антииммигрантских поправок в законодательство, принятых в июне. Эти поправки правозащитные структуры называют ксенофобскими

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Еврокомиссия может приступить к санкционным процедурам в отношении Будапешта, если венгерские власти не изменят свою позицию по закону «Стоп Сорос», сообщает Daily News Hungary со ссылкой на источники в Брюсселе. Причиной является антииммигрантская направленность принятого закона.

Первым шагом Еврокомиссии должна стать отправка уведомления венгерским властям о признании закона «проблемным». На то, чтобы ответить на это уведомление, у Будапешта может быть несколько месяцев. Вслед за этим, если власти страны не не смогут дать ответ, удовлетворяющий претензии органа управления ЕС, Еврокомиссия может передать дело в Европейский суд.

Еврокомиссия является органом исполнительной власти ЕС. В состав ЕК входят представители всех 28 стран, являющихся членами союза.

Поправки в законодательство Венгрии, известные под названием пакета «Стоп Сорос», были приняты парламентом страны в конце июня. Эти поправки препятствуют перемещению нелегальных мигрантов по территории Венгрии и вводят уголовную ответственность для лиц и организаций, оказывающих помощь нелегалам.

«Пакет законопроектов «Стоп Сорос» служит этой цели, делая организацию нелегальной иммиграции уголовным преступлением. Мы хотим использовать эти законопроекты, чтобы не дать Венгрии превратиться в страну иммигрантов», — комментировал принятие законопроекта глава венгерского МВД Шандора Питера.

С критикой антиммигрантских поправок выступили правозащитные и международные организации. Так, с осуждением пакета «Стоп Сорос» выступил верховный комиссар ООН по правам человека. Зейд Раад аль-Хусейн. «Постоянное разжигание ненависти со стороны нынешнего правительства Венгрии ради политической выгоды привело к этому постыдному событию, которое носит откровенно ксенофобский характер и противоречит европейским и международным стандартам и ценностям в области прав человека», — заявлял он. Против поправок в венгерское законодательство выступила и Венецианская комиссия Совета Европы, в обязанности которой входит анализ законопроектов, затрагивающих конституционные ценности.

Пакет поправок получил название «Стоп Сорос» по названию фонда Джорджа Сороса «Открытое общество» (​Open Society Foundation) — некоммерческой организации, которую правительство Венгрии обвинило в разработке плана по наводнению страны нелегальными мигрантами.