Посольство Литвы в Москве облили красной краской
Неизвестные облили красной краской два входа в здание посольства Литвы в Москве, сообщают «Известия».
На опубликованных кадрах видно, что на стене с фасадной табличкой оставлены красные отпечатки ладоней, а у дверей — красные лужи. Рядом со входом стоит банка из-под краски.
Посольство находится по адресу: Борисоглебский переулок, дом 10.
РБК направил запрос в посольство Литвы в Москве.
Месяцем ранее, 12 июля, неизвестные облили красной краской ограду у входа в посольство Чехии в Москве и баннеры, где изображены виды Чехии. Аналогичный инцидент произошел 8 июля с российским посольством в Праге. Мужчина и женщина вылили на здание красную жидкость из двух ведер, назвав это реакцией на российские удары по Украине.
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