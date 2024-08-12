Посольство Литвы в Москве облили красной краской

Фото: Мария Козлова / ТАСС

Неизвестные облили красной краской два входа в здание посольства Литвы в Москве, сообщают «Известия».

На опубликованных кадрах видно, что на стене с фасадной табличкой оставлены красные отпечатки ладоней, а у дверей — красные лужи. Рядом со входом стоит банка из-под краски.

Посольство находится по адресу: Борисоглебский переулок, дом 10.

РБК направил запрос в посольство Литвы в Москве.

Месяцем ранее, 12 июля, неизвестные облили красной краской ограду у входа в посольство Чехии в Москве и баннеры, где изображены виды Чехии. Аналогичный инцидент произошел 8 июля с российским посольством в Праге. Мужчина и женщина вылили на здание красную жидкость из двух ведер, назвав это реакцией на российские удары по Украине.