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Руководителей белгородского ЖКХ арестовали по делу экс-зама Гладкова

Суд арестовал четырех белгородских чиновников по делу о взятках в ЖКХ
Четверых белгородских чиновников подозревают в получении взяток на сумму более 60 млн руб. Их арестовали в рамках расследования дела против бывшего белгородского вице-губернатора Константина Полежаева, который ранее признал вину
Константин Полежаев
Константин Полежаев (Фото: Антон Вергун / РИА Новости)

Басманный суд Москвы арестовал руководителей Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области и белгородского Центра экологической безопасности по делу о взятках, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Об этом также со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Речь идет о начальнике управления финансов и работы с собственниками Фонда Андрее Внукове, начальнике отдела Фонда Юлии Овчаровой, генеральном директоре ЦЭБ Данииле Медведеве и его заместителе по экономике Кирилле Попове. Карточки их дел есть на сайте Басманного суда, решение об аресте было вынесено 10 августа.

Все четверо, как следует из картотеки, — фигуранты дела о даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК). При этом ТАСС со ссылкой на Басманный суд пишет, что дело против Овчаровой заведено по статье о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

По словам источника РБК, чиновников подозревают в получении взяток на сумму более 60 млн руб. Их задержали сотрудники белгородского и московского управлений ФСБ. По версии следствия, четверо фигурантов «организовали преступную схему по получению взяток на системной основе от коммерческих структур в особо крупном размере».

Собеседник РБК уточнил, что задержание связано с расследованием дела о получении взятки в отношении бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева. По данным следствия, в январе 2022 и 2023 года он получил от директора строительной компании два автомобиля за «оказание содействия в приемке работ» по строительству очистных сооружений и за заключение контрактов с этой компанией. Стоимость автомобилей в СК оценили в более 17 млн руб. Чиновника задержали 21 июля, а на следующий день отправили под домашний арест. Он признал вину.

Полежаев в 2015–2019 годах возглавлял администрацию Белгорода, а затем стал заместителем главы области. Губернатор Вячеслав Гладков уволил его в начале июля «за систематическое невыполнение своих обязанностей». В частности, глава региона был недоволен тем, как Полежаев организовал работу по восстановлению пострадавших от обстрела домов в Шебекино и Новой Таволжанке.

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Теги
Анастасия Куницына, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Белгородская область ЖКХ коррупция Басманный суд взятка в особо крупном размере
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