На отца боевиков в Дагестане завели новое дело за мошенничество с грантом

Экс-главу Сергокалинского района и его сына подозревают в мошенничестве с грантом от минсельхоза региона. Ранее бывшего чиновника обвинили в мошенничестве и отмывании денег. Два его сына участвовали в теракте в Дагестане 23 июня

Магомед Омаров (Фото: Администрация МP «Сергокалинский район»)

В Дагестане возбудили уголовное дело против экс-главы Сергокалинского района и его сына, которые в 2018 году совершили мошенничество с грантом от минсельхоза региона в 3 млн руб., сообщили в республиканском управлении СК.

Имя бывшего чиновника не называется, в 2018-м главой района был Магомед Омаров, который был уволен с должности после июньского теракта в Дагестане. В нападениях на церкви, синагоги и полицейских в Махачкале участвовали двое его сыновей, Осман и Адиль, первый был организатором. Их ликвидировали. О каком сыне (вместе с погибшими у Омарова их восемь) идет речь в этом деле, неясно.

Омаровых подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК, максимальное наказание — до семи лет лишения свободы), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, до десяти лет лишения свободы) и подделке официального документа (ч. 4 ст. 327 УК, до четырех лет лишения свободы).

«По версии следствия, в 2018 году бывший глава муниципального образования заведомо зная о том, что его сын не намерен заниматься животноводством, злоупотребляя своими служебными полномочиями, изготовил и подписал рекомендательное письмо в министерство сельского хозяйства и продовольствия республики для участия последнего в конкурсе по поддержке начинающих фермеров. Тем самым, глава района способствовал сыну в незаконном получении гранта в размере 2 970 000 рублей», — говорится в сообщении СК.

Сын подготовил фальшивые документы о приобретении 95 голов крупного рогатого скота, хотя были куплены не более 50 на общую сумму 2,25 млн руб. с целью убоя и реализации. Оставшиеся 470 тыс. подозреваемый «обналичил и израсходовал не по целевому назначению, а вырученные от реализации КРС похитил», чем причинил ущерб минсельхозу республики, рассказали в СК.

Три недели назад Омарова арестовали до 5 сентября по обвинению в отмывании денег и мошенничестве (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 и ч. 3 ст. 159 УК). Он, будучи главой района, вместе с генеральным директором компании, занимающейся строительными работами, и другими лицами в 2021 году незаконно обратил в собственность организации участок площадью 264 кв. м с возведенным на нем домом. Все это стоило более 2,4 млн руб. Позднее они легализовали это имущество, оформив права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо.

Также Омарова заподозрили в фиктивном трудоустройстве в 2016-2022 годах двух односельчан на должности водителей редакции местной газеты, в результате чего были похищены юджетные денежные средства на общую сумму более 695 тыс. руб.