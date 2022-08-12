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Медведев рассказал, какой видит судьбу Зеленского

Медведев заявил, что Зеленского ждет «трибунал или вторые роли в комедийном шоу»
Медведев накануне посетил ЛНР. По его словам, ехать туда было не страшно — «пусть нас боятся». В поездке замглавы Совбеза сопровождали руководители силовиков, замглавы администрации президента и министр строительства
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / Sputnik / AP)

Итогом для президента Украины Владимира Зеленского станет «трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли», заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его ответы опубликовала в Telegram журналист Надана Фридрихсон. ТАСС сообщил, что в Совбезе подтвердили подлинность цитат.

Накануне Медведев посетил Луганскую народную республику. На вопрос журналиста о целях поездки он ответил: «Чтобы лучше защитить жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий».

Медведева также спросили, не было ли страшно направляться туда. «Не страшно. Пусть нас боятся», — ответил он.

Медведев заявил, что Россия добивается мира с Украиной на своих условиях
Политика
Дмитрий Медведев

Медведев посетил ЛНР вместе с руководителями силовиков — генпрокурором Игорем Красновым, главой МВД Владимиром Колокольцевым, директором ФСБ Александром Бортниковым и главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. В поездке также участвовали замглавы администрации президента Сергей Кириенко и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

В ЛНР Медведев встретился с главой республики Леонидом Пасечником и главой ДНР Денисом Пушилиным. По поручению президента России Владимира Путина он также провел совещание, посвященное «первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса». Одной из тем была гармонизация законодательств ЛНР и ДНР с российским. Участники также обсудили восстановление инфраструктуры, ремонт больниц, подготовку школ к началу учебного года и пути решения социальных проблем граждан.

Российские власти настаивают, что Украина должна признать независимость ДНР и ЛНР, и называют это одним из принципиальных пунктов для мирного соглашения. Киев считает эти территории оккупированными и заявляет о намерении их вернуть.

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