Глава Минобороны Швеции допустил производство оружия для Украины

Министр обороны Швеции Петер Хультквист не исключил, что страна будет производить оружие для Украины. Об этом он заявил на конференции с участием глав оборонных ведомств 17 стран, которая прошла в Дании, передает SVT.

Производством оружия для Украины могут заниматься несколько стран, отметил министр. Он указал, что прежде всего речь идет об артиллерийских системах. Со слов Хультквиста, способствовать этому, помимо Швеции, могут Словакия, Польша и Чехия.

«Речь идет об использовании производственных линий в разных странах для производства оружия, которое можно напрямую поставлять Украине», — сказал он.

С начала российской военной операции 24 февраля Швеция поставила Украине несколько партий оружия. В частности, в марте Стокгольм объявил об отправке Киеву 5 тыс. единиц противотанкового вооружения. Тогда же власти анонсировали передачу украинской стороне защитного снаряжения, дронов и биноклей. В начале июня Швеция решила направить Украине противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и 12,7-мм винтовки, в том числе боеприпасы к ним.

Российские власти заявляют, что поставка вооружений Украине угрожает безопасности континента и затягивает конфликт. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, что накачивание страны оружием доставит ей «больше страданий».