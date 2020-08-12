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Американские эксперты признали неосуществимым вступление Украины в НАТО

Политики США должны официально отказаться от поддержки будущего вступления Украины в НАТО, поскольку это нереально, написали аналитики центра Defense Priorities. У страны нет на Украине жизненно важных интересов, пояснили они
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Членство Украины в НАТО неосуществимо по множеству серьезных причин, поэтому Североатлантический альянс и Соединенные Штаты должны отказаться от публичной поддержки возможного вступления Украины в блок. Об этом говорится в отчете, опубликованном американским аналитическим центром Defense Priorities.

Эксперты считают, что исключение вопроса о членстве в НАТО из украинской политической повестки вынудит Киев сосредоточиться на более реалистичных вариантах внешней политики, таких как нейтралитет. «Помимо содействия снижению напряженности в отношениях с Россией, формальное неприсоединение также позволит Украине сосредоточиться на внутренних проблемах, таких как коррупция и экономические реформы», — говорится в отчете.

Одна из глав текста называется «География — это судьба Украины». «Способность Украины управлять своими внешними делами продиктована ее физическим положением», — утверждают эксперты. По их мнению, задача Киева — найти баланс между конкурирующими притяжениями Востока (Россия) и Запада (Европа). А окончательный переход на ту или иную сторону, к НАТО и Европейскому союзу (ЕС) или решительного возвращения в орбиту России, подорвет внутреннюю стабильность Украины.

Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО
Политика
Киев, Украина

Политика Вашингтона должна быть направлена на минимизацию прямого конфликта с Россией из-за Украины, предупреждают авторы.

В отчете приводятся социологические данные, что граждане Украины не едины в оценке перспектив вступления в НАТО: менее половины (44%) опрошенных высказались за вступление, а 25% поддержали разрешение членам альянса расквартировывать свои войска на территории Украины.

«Среди украинского населения сохраняется значительное, хотя и не всеобщее, стремление к расширению связей с Европой и Соединенными Штатами. Однако есть также не менее сильные элементы внутри Украины, которые стремятся к более тесным отношениям с Россией», — констатируют эксперты.

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Поэтому важным шагом в этом направлении является официальное прекращение поддержки Соединенными Штатами вступления Украины в НАТО, поскольку устойчивая ложная надежда на членство препятствует Украине рассматривать более прагматичные и необходимые задачи.

Ранее 12 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о получении Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО. Партнерство предоставляет республике более широкий доступ к программам и учениям альянса, однако страна по-прежнему не является его членом. Ранее Украина имела статус члена-аспиранта НАТО. Сейчас статус партнера расширенных возможностей имеют лишь пять стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания. Цель программы расширенного партнерства — усиление оперативной совместимости вооруженных сил стран-партнеров с войсками альянса.

В первые годы независимости положение о внеблоковом статусе было закреплено в Конституции Украины. В феврале 2019 года во время борьбы президента Петра Порошенко за победу на выборах Верховная рада приняла поправки в Конституцию, которые закрепили курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.

По данным издания Politico, некоммерческая организация Defense Priorities —  это аналитический центр, основанный сторонниками Республиканской партии США, эксперты которого стремятся изменить традиционные взгляды на внешнюю политику страны. В частности, они выступают против вмешательства Соединенных Штатов в конфликты и войны в других регионах мира.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: США, НАТО, Украина
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