Американские эксперты признали неосуществимым вступление Украины в НАТО

Политики США должны официально отказаться от поддержки будущего вступления Украины в НАТО, поскольку это нереально, написали аналитики центра Defense Priorities. У страны нет на Украине жизненно важных интересов, пояснили они

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Членство Украины в НАТО неосуществимо по множеству серьезных причин, поэтому Североатлантический альянс и Соединенные Штаты должны отказаться от публичной поддержки возможного вступления Украины в блок. Об этом говорится в отчете, опубликованном американским аналитическим центром Defense Priorities.

Эксперты считают, что исключение вопроса о членстве в НАТО из украинской политической повестки вынудит Киев сосредоточиться на более реалистичных вариантах внешней политики, таких как нейтралитет. «Помимо содействия снижению напряженности в отношениях с Россией, формальное неприсоединение также позволит Украине сосредоточиться на внутренних проблемах, таких как коррупция и экономические реформы», — говорится в отчете.

Одна из глав текста называется «География — это судьба Украины». «Способность Украины управлять своими внешними делами продиктована ее физическим положением», — утверждают эксперты. По их мнению, задача Киева — найти баланс между конкурирующими притяжениями Востока (Россия) и Запада (Европа). А окончательный переход на ту или иную сторону, к НАТО и Европейскому союзу (ЕС) или решительного возвращения в орбиту России, подорвет внутреннюю стабильность Украины.

Политика Вашингтона должна быть направлена на минимизацию прямого конфликта с Россией из-за Украины, предупреждают авторы.