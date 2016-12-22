СМИ узнали о планах Белого дома усложнить получение грин-карт

Американские власти намерены усложнить получение разрешений на проживание в стране (так называемых грин-карт) для мигрантов с низким доходом

Церемония принесения клятвы при получении гражданства США (Фото: Steven Senne / AP)

Министерство внутренней безопасности США опубликовало законопроект, в соответствии с которым въезжающие в страну не смогут получить разрешение на проживание в США в случае, если они захотят получить правительственную помощь или если власти посчитают, что они будут рассчитывать на нее в дальнейшем. В Белом доме считают, что такой шаг заметно сократит количество желающих въехать в Соединенные Штаты и понравится избирателям Республиканской партии в преддверии выборов в конгресс, сообщает издание Politico.

В частности, желающие получить грин-карты не смогут рассчитывать на бесплатную еду, пособие по безработице, а также на бесплатные лекарства.

Спорным остается вопрос о том, стоит ли отменять пособия для детей. Критики уже указывают, что такой шаг фактически лишит детей мигрантов медицинской помощи и пропитания.

Глава Министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен отметила, что законопроект необходим для того, чтобы въезжающие в страну не становились бременем на плечах американских налогоплательщиков.

Ранее американская администрация пообещала заметно снизить число мигрантов. В начале этой неделе государственный секретарь Майк Помпео уже указывал, что Соединенные Штаты в этом году примут до 30 тыс. человек. Это — минимальное число за всю историю программы переселения.

По оценкам экспертов,​ примерно треть бюджета США идет на социальные программы. В основном деньги получают не люди с низким доходом, а нетрудоспособные и пожилые граждане. Критики говорят, что лишение мигрантов помощи ничего не даст бюджету, а лишь разочарует людей. В частности, об этом еще в апреле говорил губернатор штата Вашингтон Джей Инсли. Однако в администрации посчитали, что расходы все равно слишком большие.