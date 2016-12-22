Казахстан исключил размещение военных баз США на Каспии

Через территорию республики проходит транзит американских невоенных грузов в Афганистан, который носит исключительно коммерческий характер, подчеркнул глава МИД Казахстана

Кайрат Абдрахманов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Казахстан не собирается размещать военные базы США на Каспийском море. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» заявил министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов.

По его словам, некоторые российские журналисты и эксперты «не совсем владеют фактами о реальном положении ситуации», которая касается транзита американских невоенных грузов через территорию Казахстана. Глава МИД республики подчеркнул, что речь идет исключительно о коммерческом железнодорожном транзите нелетальных грузов для правительства Афганистана, «для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций».

«Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана. Естественно, ни о каких военных базах на Каспии речь не идет», — заявил Абдрахманов.

Он добавил, что таким же транзитом ранее занималась и Россия: по его словам, это происходило с 2010 по 2015 годы, помимо России в поставках были задействованы Казахстан и Узбекистан. И соглашение между Вашингтоном и Астаной, подписанное в 2010 году, предусматривает абсолютно те же условия, которые действовали при сделке США с Россией.

«Сохраняются все модальности, аналогичные условиям, предусмотренным в соглашении, действовавшим между РФ и США. Речь не идет о размещении американских военных баз или военных баз другого иностранного государства на Каспии», — заверил Абдрахманов.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что положение о неприсутствии на Каспийском море вооруженных сил, которые не принадлежат сторонам, будет закреплено в конвенции, которая в воскресенье, 12 августа, должна быть подписана в Актау.​

В середине апреля парламент Казахстана одобрил поправки к договору с США о поставке специальных грузов в Афганистан. В начале мая закон о ратификации этого протокола подписал президент республики Нурсултан Назарбаев. После этого в СМИ начали распространяться сообщения о том, что в портах Казахстана на Каспийском море появятся американские военные базы. В частности, 2 июля в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» российские официальные лица и эксперты утверждали о размещении Вашингтоном своих баз на Каспии по достигнутой договоренности с Астаной. МИД Казахстана в июле опроверг эти данные и подчеркнул, что «транзит используется только для невоенных грузов».