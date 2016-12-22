Путин поручил подписать конвенцию о статусе Каспийского моря

Президент России Владимир Путин распорядился подписать конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Также президент разрешил Министерству иностранных дел России вносить в проект конвенции изменения, если они не будут иметь принципиальный характер.

Конвенцию должны будут подписать главы стран — участниц «каспийской пятерки» — Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

Соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева было опубликовано 21 июня. Проект конвенции предоставили МИД России, а также согласован с федеральными органами исполнительной власти и проработан с остальными участниками «каспийской пятерки».

Согласно проекту конвенции, дно и недра Каспийского моря будут разделены на секторы, а сама акватория — на внутренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. К тому же в конвенции будет учтена возможность прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну моря.

Планируется также запретить странам, не принадлежащим к подписавшим конвенцию, размещать на Каспии вооруженные силы.

Пять стран пытались согласовать правила взаимодействия и правовой статус Каспийского моря еще со времен распада СССР.