Пригожин рассказал, как Канада предлагала ему избежать санкций

Пригожин заявил, что Канада предлагала ему публично высказаться с критикой военной операции и избежать санкций. В марте 2023 года в Сети появилась запись беседы, предположительно, с Пригожиным, где звучит критика боевых действий

Иосиф Пригожин (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Правительство Канады предлагало российскому продюсеру Иосифу Пригожину не вводить против него санкции в обмен на публичные заявления с критикой российской военной операции. Об этом Пригожин рассказал в интервью газете The New York Times (NYT).

Журналист издания сообщил, что Пригожин в ходе подготовки материала переслал ему выдержку из письма, полученного в декабре 2023 года из Оттавы. Документ был направлен в ответ на попытки Пригожина оспорить санкции, уточнил репортер.

«Когда вам предоставили возможность публично высказать свою точку зрения, вы повторили дезинформационные заявления режима», — привел журналист выдержку из письма.

МИД Канады отказался комментировать NYT содержание документа.

В марте 2023 года в Сеть была выложена запись телефонного разговора, который, как говорилось в описании, вели Иосиф Пригожин и бизнесмен Фархад Ахмедов. Подлинность утечки подтверждена не была. Участники беседы обсуждают военную операцию на Украине, негативно высказываются о ней и о президенте России Владимире Путине. Вскоре после публикации Пригожин назвал эту утечку фейком. Потом в интервью «Фонтанке» он сказал, что в частной беседе люди могут говорить о чем угодно, но подобного разговора с Ахмедовым он не помнит.

В июле 2023-го Пригожин вместе с супругой, певицей Валерией (настоящее имя — Алла Перфилова), был включен в санкционный список Канады.

В интервью NYT Пригожин посетовал, что в апреле 2023 года, когда он отмечал день рождения вскоре после обнародования этой записи, ему позвонили всего несколько десятков человек, чтобы поздравить, вместо обычных сотен. Продюсер также сказал, что некоторые друзья советовали ему бежать из России, а Валерии — развестись с ним. Кроме того, по словам Пригожина, дела с ним прекратили вести некоторые партнеры.

В 2014 году Пригожин подписал коллективное обращение российских деятелей культуры в поддержку политики президента Владимира Путина на Украине и в Крыму. В 2018-м он был доверенным лицом Путина на президентских выборах, а также Сергея Собянина — на выборах мэра Москвы.

С 2015 года Пригожин значится в списке Службы безопасности Украины как лицо, угрожающее национальной безопасности страны. В январе 2023 года он попал в украинский санкционный список за оправдание действий России.

Сам Пригожин, говоря о военной операции в первые дни после ее начала, отметил, что «если драка неизбежна, то бить надо первым». «А в этой ситуации драка была неизбежна», — говорил он. В то же время продюсер подчеркивал, что «против любой войны и насилия».