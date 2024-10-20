Пригожин заявил, что спор по иску к сыну Валерии урегулирован
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин и бизнесмен Валентин Демчук урегулировали спор на $587 тыс., сообщил РБК продюсер Иосиф Пригожин. Ранее предприниматель обратился с соответствующим иском в суд.
«Это гражданско-правовое дело.<...>. Насколько мне известно, стороны урегулировали спор, вопрос закрыт», — сообщил РБК Пригожин
Продюсер добавил, что Шульгин является предпринимателем, которые «часто выясняют гражданско-правовые отношения».
Тверской суд Москвы принял к производству иск Демчука 7 июня. Согласно материалам искового заявления, он просит взыскать с Шульгина по договору займа более $587 тыс. Эта сумма несколько раз возрастала с момента подачи иска. Его рассмотрение запланировали на 28 ноября.
Шульгину 25 лет. Он занимается перепродажей товаров из Китая, а также реализацией и размещением майнинг-оборудования.
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