 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Пригожин заявил, что спор по иску к сыну Валерии урегулирован

Арсений Шульгин и бизнесмен Валентин Демчук урегулировали спор, заявил Пригожин. Демчук подал иск к сыну Валерии с требованием взыскать $587 тыс. по договору займа
Арсений Шульгин
Арсений Шульгин (Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press)

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин и бизнесмен Валентин Демчук урегулировали спор на $587 тыс., сообщил РБК продюсер Иосиф Пригожин. Ранее предприниматель обратился с соответствующим иском в суд.

«Это гражданско-правовое дело.<...>. Насколько мне известно, стороны урегулировали спор, вопрос закрыт», — сообщил РБК Пригожин

Продюсер добавил, что Шульгин является предпринимателем, которые «часто выясняют гражданско-правовые отношения».

Тверской суд Москвы принял к производству иск Демчука 7 июня. Согласно материалам искового заявления, он просит взыскать с Шульгина по договору займа более $587 тыс. Эта сумма несколько раз возрастала с момента подачи иска. Его рассмотрение запланировали на 28 ноября.

К сыну певицы Валерии подали иск на сумму свыше $500 тыс.
Общество

Шульгину 25 лет. Он занимается перепродажей товаров из Китая, а также реализацией и размещением майнинг-оборудования.

Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО

Залужный допустил уступку России территорий

Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

CNN узнал об утечке секретных данных про удар Израиля по Ирану

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Россия Иосиф Пригожин Валерия суд судебный иск предприниматели
Валерия Валерия / Перфилова фото

Валерия Валерия / Перфилова

певица
17 апреля 1968 года
Иосиф Пригожин фото

Иосиф Пригожин

продюсер
2 апреля 1969 года
Материалы по теме
К сыну певицы Валерии подали иск на сумму свыше $500 тыс.
Общество
Пригожин заявил о планах Валерии создать политическую партию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Gazzetta dello Sport узнала о скором уходе Манчини из саудовской сборнойСпорт, 17:04
Asharq Al-Awsat узнал о решении ХАМАС скрыть имя преемника Яхьи СинвараПолитика, 16:50
В Ленобласти машина скорой помощи попала в авариюОбщество, 16:36
Кого из шеф-поваров можно считать великим: отвечают визионеры и экспертыВизионеры, 16:29
Пригожин заявил, что спор по иску к сыну Валерии урегулированБизнес, 16:25
Москвичей предупредили, что зима придет на 20 суток позже нормыОбщество, 16:13
Додик прибыл в Казань для участия в саммите БРИКСПолитика, 16:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экс-чемпион UFC взял титул в другой лиге и посвятил победу умершему сынуСпорт, 15:56
С музыкой и танцами: как молдаване голосуют в Москве. ВидеоПолитика, 15:43
Карен Хачанов выиграл теннисный турнир в Алма-АтеСпорт, 15:39
Кремль раскрыл содержание первого за два года разговора Путина и ВучичаПолитика, 15:34
После ДТП с пятью жертвами в Подмосковье возбудили уголовное делоОбщество, 15:28
ЦАХАЛ показала кадры с экс-главой ХАМАС в туннеле перед атакой на ИзраильПолитика, 15:24
Видео нокаута сына Цзю в поединке с российским чемпионом IBFСпорт, 15:18