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Военная операция на Украине ,  
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В КНДР показали Ким Чен Ына у гробов погибших в Курской области солдат

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: KRT / Reuters
Фото: KRT / Reuters

Глава КНДР Ким Чен Ын почтил память северокорейских солдат, погибших в боях с частями ВСУ в Курской области. Лидер страны положил руки на один из гробов с телом военного, кадры трансляции публикует The Guardian.

Издание уточняет, что фотографии Ким Чен Ына с почестями погибшим военным страны показали на гала-концерте в Восточном Пхеньяне. Торжество приурочили к годовщине подписания военного соглашения между Северной Кореей и Россией.

На одном из снимков, которые сопровождали концерт, также показали окровавленный блокнот северокорейского солдата, который нашли в Курской области. В своих записках военный призывал мужественно сражаться «в этой священной битве с безграничной любовью и доверием», которые, по словам служащего даровал «любимый верховный главнокомандующий», сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Издание уточняет, что концерт посетила министр культуры Ольга Любимова. Она прибыла с рабочим визитом в КНДР 29 июня. Вместе с ней в страну приехала творческая делегация из 125 человек.

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Участие военный Северной Кореи в операции по освобождению Курской области от ВСУ КНДР подтвердила в апреле, уже после того как регион вернулся под контроль России. Тогда Центральное телеграфное агентство Кореи отметило, что военная помощь показала «высочайший уровень боевой дружбы между Кореей и Россией и союзнических, братских отношений» между странами.

Издание сообщило, что Ким Чен Ын направил северокорейские войска согласно условиям статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между республикой и Россией.

Договор между Северной Кореей и Россией был подписан в июне 2024 года и вступил в силу в декабре того же года. Согласно статье 4 этого соглашения, если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения со стороны одного или нескольких государств, другая сторона обязуется незамедлительно оказать военную помощь всеми доступными средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и законами обеих стран.

Ким Чен Ын тогда же поздравил военных с освобождением Курской области, назвал героем каждого северокорейца, участвовавшего в боях в этом регионе, и призвал увековечить их память.

В апреле глава российского Генштаба Валерий Герасимов, сообщив об освобождении курского приграничья, заявил, что северокорейские военные принимали участие в операции и «оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся [в регион] группировки ВСУ». Представитель МИДа Мария Захарова призвала не забывать помощь северокорейских военных.

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Персоны
Полина Дуганова
Ким Чен Ын Северная Корея Военная операция на Украине КНДР Россия военные
Чен Ын Ким фото
Чен Ын Ким
политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
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