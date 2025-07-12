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Политика ,  
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Вашингтон ввел новые визовые санкции против кубинских чиновников

США ввели визовые санкции против президента Кубы и двух министров из-за «репрессий» участников антиправительственных протестов 2021 года, заявил Рубио. Трамп распорядился ужесточить санкции США против Кубы в начале июля
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Mandel Ngan/AP/TASS)

Соединенные Штаты ввели визовые санкции против нескольких должностных лиц Кубы, включая президента республики Мигеля Диас-Канеля и двух министров — глав Минобороны и МВД Альваро Лопеса Миеры и Ласаро Альвареса Касаса. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

По словам Рубио, чиновников обвиняют в «грубых нарушениях прав человека». Санкции связаны с антиправительственными протестами на Кубе, которые проходили в четыре года назад, — крупнейшими с начала 1990-х.

В июле 2021 года в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос (к югу от Гаваны) начались первые массовые выступления, которые быстро распространились на другие города, включая столицу. Протестующие скандировали лозунги «Свобода!», «Долой диктатуру!», «Родина и жизнь!».

Опрошенные The Financial Times участники протестов говорили, что устали от коммунистического режима, от магазинов, где все продается за доллары, от ограничений из-за пандемии и перебоев с поставками товаров даже первой необходимости.

Трамп распорядился ужесточить санкции США против Кубы
Политика
Дональд Трамп

Рубио заявил о «насилии и репрессиях», которым подверглись участники протестов со стороны властей. По его словам, более 700 человек до сих пор находятся в заключении и «подвергаются пыткам или жестокому обращению».

«В знак солидарности с кубинским народом и политическими заключенными острова Соединенные Штаты вводят в санкционный список ключевых лидеров режима», — говорится в заявлении Рубио. Он уточнил, что Вашингтон также введет визовые ограничения против кубинских чиновников, в том числе ответственных за задержание протестующих.

До этого 1 июля президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который направлен на ужесточение политики Вашингтона в отношении Кубы. США прекратят «экономическую деятельность, которая приносит непропорциональную выгоду кубинскому правительству, военным, разведке или службам безопасности в ущерб кубинскому народу», говорится в заявлении.

Меморандум закрепляет запрет на поездки американцев на остров. Кроме того, США продолжат «поддерживать экономическое эмбарго Кубы» и противодействовать мерам по его отмене «в ООН и на других международных форумах».

МИД России обещал помогать Кубе в защите государственного суверенитета и отстаивании требований о полном прекращении санкций со стороны США.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
американские санкции Куба США
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
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