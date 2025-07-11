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Политика ,  
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Politico узнало о планах Германии закупить у США больше истребителей F-35

Politico: Германия планирует закупить у США еще 15 истребителей F-35
Германия закупит еще 15 истребителей F-35 для своих военно-воздушных сил, сообщает Politico. Ранее Берлин объявил о намерении приобрести 35 истребителей. Таким образом, немецкая сторона рассчитывает получить по контракту 50 F-35
Истребитель-бомбардировщик F-35
Истребитель-бомбардировщик F-35 (Фото: Lauren DeCicca / Getty Images)

Правительство Германии планирует дополнительно приобрести еще 15 истребителей пятого поколения F-35 для покрытия собственных растущих оборонных нужд, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Соглашение о поставке истребителей Германия и США заключили в 2022 году после начала боевых действий на Украине, напоминает Politico. В рамках договоренностей Берлин должен был получить от Вашингтона 35 единиц F-35. С учетом дополнительных закупок немецкая сторона рассчитывает получить в рамках контракта до 50 единиц F-35, говорят источники.

F-35 — это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанных американской компанией Lockheed Martin. Заказанные Германией 35 истребителей призваны стать заменой для 85 устаревших истребителей Tornado, которые Берлин намерен вывести из эксплуатации.

Официально о переговорах между Германией и США о поставках сверх согласованного контракта не сообщалось. Politico связывает это с тем, что переговоры пришлись на «деликатный момент» для европейского оборонного сотрудничества. Всего за несколько дней до этого между Берлином и Парижем обострилась напряженность из-за программы Future Combat Air System (FCAS), флагманской европейской программы по созданию истребителей нового поколения. Причиной разногласий стало настойчивое желание французских промышленных компаний взять на себя 80% от общей доли работ по разработке центральных компонентов самолета, указывает издание.

На следующей неделе министр обороны Германии Борис Писториус встретится со своим американским коллегой Питом Хегсетом. Однако пока неясно, будут ли министры обсуждать и поставки, связанные с истребителями F-35, пишет Politico.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Министерство обороны Германии не ответило на запросы Politico о комментарии. Агентству Reuters в военном ведомстве уточнили, что возможные планы закупок не могут быть раскрыты до тех пор, пока они не будут одобрены парламентом. При этом источник Reuters не стал подтверждать планы по закупке еще 15 истребителей. Однако он рассказал, что такое число действительно рассматривалась ранее, но его необходимо было скорректировать с учетом новых целей НАТО по вооружению и численности войск.

В своей первой речи после избрания канцлер Фридрих Мерц заявил, что перед Германией стоит задача сделать бундесвер самой сильной армией Европы, пообещав как глава правительства предоставить необходимые ресурсы. В июне Мерц поддержал усиление европейского военного потенциала и увеличение расходов на оборону. При этом он подчеркивал важность сохранения союзнических отношений между США и европейскими странами. «Оставайтесь с нами, с европейцами, по эту сторону», — сказал Мерц, обращаясь к президенту США Дональду Трампу на конференции в Риме.

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