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Военная операция на Украине ,  
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Орбан показал кадры встречи с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго

Виктор Орбан показал кадры встречи с Дональдом Трампом в поместье Мар-а-Лаго
Сюжет
Военная операция на Украине

Орбан показал кадры встречи с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго
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Венгерский премьер Виктор Орбан опубликовал в X (Twitter) видеоролик о своей поездке в резиденцию претендента на пост президента США Дональда Трампа во Флориде — поместье Мар-а-Лаго. Ранее венгерский политик заявил, что Трамп собирается урегулировать ситуацию на Украине.

Орбан в рамках своей «мирной миссии» по Украине посетил Киев, Москву и Пекин. Венгерский премьер обсуждал урегулирование конфликта и на саммите НАТО в Вашингтоне, в частности попросил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать его мирные инициативы. В ЕС к действиям Орбана отнеслись критически и обвинили его в подрыве единства Евросоюза.

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Виктор Орбан

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Орбан Виктор фото

Орбан Виктор

премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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