Орбан показал кадры встречи с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго

Video

Венгерский премьер Виктор Орбан опубликовал в X (Twitter) видеоролик о своей поездке в резиденцию претендента на пост президента США Дональда Трампа во Флориде — поместье Мар-а-Лаго. Ранее венгерский политик заявил, что Трамп собирается урегулировать ситуацию на Украине.

Орбан в рамках своей «мирной миссии» по Украине посетил Киев, Москву и Пекин. Венгерский премьер обсуждал урегулирование конфликта и на саммите НАТО в Вашингтоне, в частности попросил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать его мирные инициативы. В ЕС к действиям Орбана отнеслись критически и обвинили его в подрыве единства Евросоюза.