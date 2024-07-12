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Прокуратура признала роман о зомби-апокалипсисе в России угрозой порядку

Прокуратура признала роман о зомби-апокалипсисе в России «Мышь» угрозой порядку
Сюжет книги «Мышь» разворачивается в Москве — часть москвичей превратились в зомби или погибли, остальные пытаются выжить. Генпрокуратура нашла в романе недостоверную общественно значимую информацию
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Генпрокуратура потребовала изъять из продажи роман «Мышь» Ивана Филиппова (признан иноагентом), сообщил основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе в Facebook (владелец соцсети Meta признана экстремистской и запрещена в России).

Как следует из опубликованного им скриншота, в мотивировочной части ведомство пояснило, что книга содержит ложные сообщения об актах терроризма или иную недостоверную общественно значимую информацию, которая создает угрозу здоровью и жизни граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или безопасности, либо угрозу создания помех работе инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности и связи.

Действие романа «Мышь» разворачивается в 2020 году. По сюжету книги, из Института функционального бессмертия сбегает инфицированная мышь, которая становится причиной апокалипсиса. Большая часть жителей Москвы погибает, некоторые становятся зомби. Главными героями романа стали выжившие, которые пытаются спастись. В книге упоминаются реальные политики и общественные деятели. Роман вышел осенью 2023 года.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Филиппов — журналист, писатель, автор телеграм-канала «На Zzzzzападном фронте без перемен». В реестр иноагентов он попал в апреле. Минюст пояснил, что журналист распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и российской армии, выступал против военной операции на Украине, был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными изданиями и иноагентами, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также проживает за пределами России.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
зомби Генпрокуратура роман книги иноагенты
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