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Политика ,  
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На украиноязычных картах Apple Чечню обозначили как «Респулика Ичкерия»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

На украиноязычных картах Apple Maps Чеченская Республика обозначена как «Чеченська Республіка Ічкерія», убедился корреспондент РБК.

Если использовать карты Apple на русском языке, то данный российский регион обозначен как Чечня, однако, если перевести телефон на украинский язык, то приложение покажет «Чеченська Республіка Ічкерія».

В едином федеральном списке организаций, признанных в соответствии с российским законодательством террористическими, фигурирует «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана».

РБК направил запрос в Apple.

Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия появилась в 1991 году после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение российского законодательства. В марте 1992 года Чеченская Республика приняла конституцию независимого государства, но не была признана ни одним из государств — членов ООН.

В декабре 1994 году президент России Борис Ельцин подписал указ о восстановлении конституционного порядка в Чечне, и 11 декабря в республику вошли российские войска.

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В мае 1997 года Ельцин и глава Чеченской Республики Ичкерия Аслан Масхадов подписали договор о мире и принципах взаимоотношений двух сторон, провозгласив отказ от насилия и намерение строить отношения в соответствии с международным правом. Де-факто это означало признание независимости Ичкерии.

Однако спустя два года, после нападения боевиков на Дагестан, началась вторая чеченская война, в результате которой в 2000 году республика прекратила свое существование.

В 2003 году была принята новая Конституция Чечни, где прописано, что республика является субъектом России. В том же году главой Чечни был избран Ахмат Кадыров (отец действующего главы региона Рамзана Кадырова).

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