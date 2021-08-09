На украиноязычных картах Apple Чечню обозначили как «Респулика Ичкерия»

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На украиноязычных картах Apple Maps Чеченская Республика обозначена как «Чеченська Республіка Ічкерія», убедился корреспондент РБК.

Если использовать карты Apple на русском языке, то данный российский регион обозначен как Чечня, однако, если перевести телефон на украинский язык, то приложение покажет «Чеченська Республіка Ічкерія».

В едином федеральном списке организаций, признанных в соответствии с российским законодательством террористическими, фигурирует «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана».

РБК направил запрос в Apple.

Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия появилась в 1991 году после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение российского законодательства. В марте 1992 года Чеченская Республика приняла конституцию независимого государства, но не была признана ни одним из государств — членов ООН.