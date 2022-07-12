Лукашенко уволил отвечавшего за мобилизационное управление генерал-майора

Замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Шкиренко теперь будет находиться в распоряжении министра обороны. Он руководил главным организационно-мобилизационным управлением с октября 2014 года

Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил страны генерал-майора Александра Шкиренко, сообщается на сайте главы государства. Он «зачислен в распоряжение министра обороны», говорится в сообщении.

Шкиренко руководил главным организационно-мобилизационным управлением с октября 2014 года. В марте 2017 года Лукашенко присвоил ему звание генерал-майора. Генерал награжден орденом «За службу Родине» ІІІ степени.

В конце марта государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович опроверг «тиражируемые фейки» о проводимой в стране масштабной мобилизации. Он также подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в военных действиях на Украине и не планируют это делать. Вольфович пояснил, что в Белоруссии начата весенняя призывная кампания. Кроме того, помимо срочников в этом году призовут на службу 150 офицеров запаса. «Это плановые мероприятия, которые проводятся ежегодно. Никаких чрезвычайных мер здесь нет и быть не может», — заверил секретарь Совбеза.

В начале июня в белорусском Минобороны сообщили, что всего собираются призвать на военную службу около 10 тыс. человек, а для прохождения службы в резерве — порядка 200.