Совбез ООН с третьей попытки продлил доставку помощи Сирии через Турцию

Был принят компромиссный проект Ирландии и Норвегии, ранее Совбез не смог одобрить резолюции, предложенные Россией и Западом. Москва считает, что механизм гумпомощи через КПП с Турцией нужно сворачивать и ввозить ее через Дамаск

Фото: Hassan Ammar / AP

Совбез ООН принял резолюцию о продлении на полгода механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию через территорию Турции с возможностью продления еще на шесть месяцев. Трансляция велась в YouTube организации.

Резолюцию Норвегии и Ирландии поддержали представители 12 стран. США, Великобритания и Франция воздержались, никто не проголосовал против.

Постпред Ирландии Джеральдин Бирн Нейсон на заседании отметила, что «не секрет, что переговоры были трудными». По ее словам, Ирландия и Норвегия при подготовке документа руководствовались только соображениями о гуманитарных нуждах сирийского народа.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании указал, что Россия поддерживает резолюцию. «Улавливаем некоторое разочарование ряда наших коллег в связи с тем, что их видение продления ТГМ (трансграничного механизма) в итоге не прошло», — отметил Полянский. Зампостпреда отметил, что была найдена «оптимальная формула» продления трансграничного механизма.

8 июля Совбез ООН не поддержал российский проект резолюции по продлению действия трансграничной доставки гумпомощи в Сирию через КПП «Баб-эль-Хава» на полгода с возможностью продления на такой же срок новой резолюцией. Постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила, что резолюция России направлена на помощь сирийскому режиму, а не людям. Она отметила, что за полгода будет невозможно наладить стабильные поставки помощи и от этого пострадают нуждающиеся сирийцы. «Те, кто не поддержал наш проект, продемонстрировали свое реальное отношение к нуждам и чаяниям простых сирийцев», — заявил тогда Полянский.

После этого Россия наложила вето на проект резолюции Ирландии и Норвегии о продлении действия КПП на год. Китай тогда воздержался, все остальные члены Совбеза поддерживали проект. Зампостпреда России указывал, что проект западных стран «игнорировал интересы Дамаска».

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Накануне Полянский сообщил, что между членами Совбеза было достигнуто согласие по поводу продления действия механизма ТГМ. По его словам, за основу был взят российский проект «с небольшими модификациями».

Трансграничный механизм поставок гумпомощи через турецко-сирийскую границу действует с 2014 года. Изначально Совбез ООН принял резолюцию, по которой они производились через четыре КПП: «Баб-Аль-Хава», «Баб-эс-Салям», «Эль-Ярубия» и «Аль-Рамата» на границах Сирии с Турцией, Ираком и Иорданией. В 2020 году Совбез сократил число пропускных пунктов до двух, а позднее — до одного, оставив только «Баб-Аль-Хаву». Срок действия трансграничных поставок через него истек 10 июля.

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, с 2014 года границу Сирии пересекли 50 тыс. грузовиков с гумпомощью. Замгенсека Мартин Гриффитс призывал сохранить механизм доставки помощи через границу с Турцией еще на год, так как 90% проживающих на удерживаемом оппозицией северо-западе Сирии (4,4 млн человек) нуждаются в ней.

Как отметил в июне спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, Москва считает, что механизм пора сворачивать, поскольку помощь должна идти на законных основаниях через столицу Дамаск. «Этот механизм создавался как временная мера, и, наверное, настало время, чтобы вся помощь, которая предоставляется международным сообществом, шла на законных основаниях через территорию Сирии, через Дамаск», — пояснил Лаврентьев.