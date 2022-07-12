Совбез ООН с третьей попытки продлил доставку помощи Сирии через Турцию

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 58,76 (-3,04) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 58,85 (-2,45) Инвестиции, 16:17
В «Зарядье» и «Ленкоме» появились новые руководители Общество, 18:47
Как подростку получить опыт работы для успешной карьеры в будущем Партнерский проект, 18:47
Как вели себя инвесторы в день краха «Газпрома». ЦБ раскрыл статистику Инвестиции, 18:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:36
Как решить многолетнюю проблему пробок в мегаполисе Партнерский проект, 18:24
Пашинян и глава «Росатома» обсудили строительство новой АЭС в Армении Экономика, 18:17
Совбез ООН с третьей попытки продлил доставку помощи Сирии через Турцию Политика, 18:10
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» в первом матче с новым тренером Спорт, 18:09
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Госдума рассмотрит кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера 15 июля Политика, 18:02
ЕК поприветствовала решение Канады вернуть турбину для «Северного потока» Политика, 18:01
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 18:00
Что такое буллинг, или как стать изгоем ни за что Социальная экономика, 18:00
Аналитики зафиксировали рост предложения апартаментов в Москве на треть Недвижимость, 17:57
Олимпийский чемпион Нестеров продлил контракт с ЦСКА Спорт, 17:57
Военная операция в Сирии ,  

Совбез ООН с третьей попытки продлил доставку помощи Сирии через Турцию

Был принят компромиссный проект Ирландии и Норвегии, ранее Совбез не смог одобрить резолюции, предложенные Россией и Западом. Москва считает, что механизм гумпомощи через КПП с Турцией нужно сворачивать и ввозить ее через Дамаск
Фото: Hassan Ammar / AP
Фото: Hassan Ammar / AP

Совбез ООН принял резолюцию о продлении на полгода механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию через территорию Турции с возможностью продления еще на шесть месяцев. Трансляция велась в YouTube организации.

Резолюцию Норвегии и Ирландии поддержали представители 12 стран. США, Великобритания и Франция воздержались, никто не проголосовал против.

Постпред Ирландии Джеральдин Бирн Нейсон на заседании отметила, что «не секрет, что переговоры были трудными». По ее словам, Ирландия и Норвегия при подготовке документа руководствовались только соображениями о гуманитарных нуждах сирийского народа.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании указал, что Россия поддерживает резолюцию. «Улавливаем некоторое разочарование ряда наших коллег в связи с тем, что их видение продления ТГМ (трансграничного механизма) в итоге не прошло», — отметил Полянский. Зампостпреда отметил, что была найдена «оптимальная формула» продления трансграничного механизма.

Россия и США наложили вето на проекты резолюций о помощи Сирии
Политика
Фото:Hassan Ammar / AP

8 июля Совбез ООН не поддержал российский проект резолюции по продлению действия трансграничной доставки гумпомощи в Сирию через КПП «Баб-эль-Хава» на полгода с возможностью продления на такой же срок новой резолюцией. Постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила, что резолюция России направлена на помощь сирийскому режиму, а не людям. Она отметила, что за полгода будет невозможно наладить стабильные поставки помощи и от этого пострадают нуждающиеся сирийцы. «Те, кто не поддержал наш проект, продемонстрировали свое реальное отношение к нуждам и чаяниям простых сирийцев», — заявил тогда Полянский.

После этого Россия наложила вето на проект резолюции Ирландии и Норвегии о продлении действия КПП на год. Китай тогда воздержался, все остальные члены Совбеза поддерживали проект. Зампостпреда России указывал, что проект западных стран «игнорировал интересы Дамаска».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Нужно ли мыть яйца, овощи и фрукты перед тем, как убрать их в холодильник
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Mark Metcalfe / Getty Images VC-юрист зарабатывает до 700 тыс. руб. в месяц. Что он должен уметь
Статьи
Pro
Фото: Lintao Zhang / Getty Images Восемь признаков, когда работник может уволиться
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи

Накануне Полянский сообщил, что между членами Совбеза было достигнуто согласие по поводу продления действия механизма ТГМ. По его словам, за основу был взят российский проект «с небольшими модификациями».

Лаврентьев призвал свернуть трансграничный механизм помощи Сирии
Политика
Фото:United Nation Relief and Works Agency / Getty Images

Трансграничный механизм поставок гумпомощи через турецко-сирийскую границу действует с 2014 года. Изначально Совбез ООН принял резолюцию, по которой они производились через четыре КПП: «Баб-Аль-Хава», «Баб-эс-Салям», «Эль-Ярубия» и «Аль-Рамата» на границах Сирии с Турцией, Ираком и Иорданией. В 2020 году Совбез сократил число пропускных пунктов до двух, а позднее — до одного, оставив только «Баб-Аль-Хаву». Срок действия трансграничных поставок через него истек 10 июля.

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, с 2014 года границу Сирии пересекли 50 тыс. грузовиков с гумпомощью. Замгенсека Мартин Гриффитс призывал сохранить механизм доставки помощи через границу с Турцией еще на год, так как 90% проживающих на удерживаемом оппозицией северо-западе Сирии (4,4 млн человек) нуждаются в ней.

Как отметил в июне спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, Москва считает, что механизм пора сворачивать, поскольку помощь должна идти на законных основаниях через столицу Дамаск. «Этот механизм создавался как временная мера, и, наверное, настало время, чтобы вся помощь, которая предоставляется международным сообществом, шла на законных основаниях через территорию Сирии, через Дамаск», — пояснил Лаврентьев.

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
ООН Сирия Турция гуманитарная помощь
Материалы по теме
Россия и США наложили вето на проекты резолюций о помощи Сирии
Политика
В Турции сообщили о готовности армии к началу спецоперации в Сирии
Политика
Украина разорвала дипотношения с Сирией из-за признания ДНР и ЛНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter