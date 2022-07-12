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Медведев назвал США и Британию «наперсточниками» из-за дешевеющего евро

Курс евро на Forex сравнялся с курсом доллара. Медведев считает, что это показатель того, «кто платит звонкой монетой» за кризис на Украине. По его мнению, ЕС недостаточно хорошо просчитал последствия санкций в отношении России
Евро/Доллар EUR/USD $1,012 +0,75% Купить
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что США и Великобритания «развели европейцев, как наперсточники». Об этом он написал в своем Telegram-канале после того, как евро сравнялся с долларом впервые с 2002 года.

«<...> европейская валюта, дешевеющая относительно американской, стала отличным маркером того, кто платит звонкой монетой за кровавый кризис в «Незалежной». Вашингтон на пару с Лондоном развели европейцев как наперсточники. Известно, что война есть продолжение политики другими средствами. Затевая экономическую бойню, надо было просчитать свои собственные валютно-экономические проблемы, а не просто вводить дурные рестрикции», — заявил Медведев.

По его мнению, США более тщательно оценивают последствия санкционного давления, чем ЕС, и «себя любимых наказывают гораздо реже», тогда как европейцы страдают из-за введенных ограничений.

Медведев предсказал углубление энергетического кризиса в Европе
Политика
Фото:Oleg Nikishin / Getty Images

Медведев полагает, что страны ЕС сначала навредили сами себе, выстрелив «из санкционного пистолета», а «теперь пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности своих товаров и ожидания зимы в ледяных жилищах без нашего газа». «В глобальном плане это подтверждение крайне непродуманного характера санкций в отношении России», — полагает зампред Совбеза.

При этом он подчеркнул, что платежеспособность Европы Россию «беспокоит мало». «Нам нужно заниматься адаптацией своей экономики к новым весьма сложным условиям. Решать проблемы в промышленности, включая обеспечение технологического суверенитета. Здесь еще очень много дел», — пояснил Медведев.

Во вторник курс евро к доллару на международном рынке Forex опустился почти на 0,4%, до $1,0000. Последний раз паритет двух валют устанавливался в начале декабря 2002 года.

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Медведев неоднократно заявлял, что санкции в отношении России имеют крайне негативный эффект для экономик стран Запада. Так, он считает, что энергетический кризис, который возник на фоне попыток отказаться от российских энергоресурсов, в Европе будет только усугубляться. Крах ожидает и европейскую «экономику услуг и цифровых валют», утверждает зампред Совбеза.

По его словам, западные страны начинают понимать, что без российских ресурсов они не смогут избежать инфляции и падения экономики. «Ожидаем осени… когда придется собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах», — заявлял он.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Дмитрий Медведев США Великобритания курс евро

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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