Совет министров ЕС одобрил новый кредит Киеву на €1 млрд
Совет министров стран Евросоюза одобрил предоставление Украине нового кредита на €1 млрд из пакета макрофинансовой поддержки, сообщил в Twitter исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
«Это часть нового исключительного пакета макрофинансовой помощи», — отметил чиновник.
По словам Домбровскиса, в текущей ситуации Украина «остро нуждается в краткосрочном финансировании» и Евросоюз «готов помочь».
Макрофинансовая помощь — это кредиты на благоприятных условиях, которые Евросоюз выделяет соседним странам для поддержки платежного баланса.
В конце июня Европейский совет одобрил выделение Украине дополнительной помощи в размере €9 млрд в текущем году. В итоговом документе говорилось, что ЕС подтверждает «твердую поддержку» Украины и продолжит оказывать ей экономическую, финансовую и гуманитарную помощь.
Однако пакет помощи на €9 млрд блокировала Германия, сообщили источники Corriere della Sera. Как пишет издание, он предусматривает почти беспроцентные кредиты Киеву с погашением через 25 лет за счет собственных европейских долговых обязательств, крупнейшим гарантом которых выступает Берлин. Министр финансов Германии Кристиан Линднер оказался недоволен тем, что Брюссель прибегает к общеевропейскому долгу ради Украины. Пока он согласился только с первым траншем — €1 млрд, сказали собеседники Corriere della Sera.