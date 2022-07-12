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Совет министров ЕС одобрил новый кредит Киеву на €1 млрд

Всего Евросовет одобрил выделение Украине пакета дополнительной помощи на €9 млрд. Но Германия, крупнейший гарант еврооблигаций, блокировала этот пакет и согласилась только на первый транш — €1 млрд, сообщала Corriere della Sera
Фото: Olivier Matthys / AP
Фото: Olivier Matthys / AP

Совет министров стран Евросоюза одобрил предоставление Украине нового кредита на €1 млрд из пакета макрофинансовой поддержки, сообщил в Twitter исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Это часть нового исключительного пакета макрофинансовой помощи», — отметил чиновник.

По словам Домбровскиса, в текущей ситуации Украина «остро нуждается в краткосрочном финансировании» и Евросоюз «готов помочь».

Макрофинансовая помощь — это кредиты на благоприятных условиях, которые Евросоюз выделяет соседним странам для поддержки платежного баланса.

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Сергей Марченко

В конце июня Европейский совет одобрил выделение Украине дополнительной помощи в размере €9 млрд в текущем году. В итоговом документе говорилось, что ЕС подтверждает «твердую поддержку» Украины и продолжит оказывать ей экономическую, финансовую и гуманитарную помощь.

Однако пакет помощи на €9 млрд блокировала Германия, сообщили источники Corriere della Sera. Как пишет издание, он предусматривает почти беспроцентные кредиты Киеву с погашением через 25 лет за счет собственных европейских долговых обязательств, крупнейшим гарантом которых выступает Берлин. Министр финансов Германии Кристиан Линднер оказался недоволен тем, что Брюссель прибегает к общеевропейскому долгу ради Украины. Пока он согласился только с первым траншем — €1 млрд, сказали собеседники Corriere della Sera.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
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