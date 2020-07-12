СМИ узнали о предложении ФРГ ввести санкции против России за кибератаку

Правительство Германии направило в ЕС предложение 3 июня с введением санкций за кибератаки на сайты бундестага и канцлера ФРГ в 2015 году. Власти считают, за ними стоит ГРУ, в мае прокуратура выдала ордер на арест россиянина

Бундестаг, Берлин (Фото: Marc Vorwerk / sulupress.de / Global Look Press)

Правительство Германии предложило Евросоюзу ввести совместные санкции против ответственных за кибератаку на системы бундестага в мае 2015 года, следует из ответа властей (есть у агентства Deutsche Presse-Agentur, DPA) на запрос фракции Левой партии.

Правительство указывает, что к атакам был причастен хакер из сотрудников российского Главного разведывательного управления (ГРУ). Немецкие власти считают его «крайне подозрительным» и утверждают, что он был участником группы APT28, на которую и возлагают ответственность за атаки на сайты.

В сообщении говорится, что для утверждения санкций правительство ФРГ предоставило в рамках ЕС «обширный пакет доказательств на основе результатов немецких следственных органов, разведывательной информации, а также [данных] общедоступных источников» (цитата по die Zeit). Согласно ответу, этот пакет доказательств передали другим страна-участницам ЕС. Однако ответа на заявку от 3 июня до сих пор не последовало.

Как пишет die Zeit, если предложение ФРГ будет одобрено, это будет первый случай, когда ЕС введет санкции за кибератаки, комплекс по борьбе с которыми альянс разработал еще в 2017 году (в 2019-ом его утвердили).