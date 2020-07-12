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СМИ узнали о предложении ФРГ ввести санкции против России за кибератаку

Правительство Германии направило в ЕС предложение 3 июня с введением санкций за кибератаки на сайты бундестага и канцлера ФРГ в 2015 году. Власти считают, за ними стоит ГРУ, в мае прокуратура выдала ордер на арест россиянина
Бундестаг, Берлин
Бундестаг, Берлин (Фото: Marc Vorwerk / sulupress.de / Global Look Press)

Правительство Германии предложило Евросоюзу ввести совместные санкции против ответственных за кибератаку на системы бундестага в мае 2015 года, следует из ответа властей (есть у агентства Deutsche Presse-Agentur, DPA) на запрос фракции Левой партии.

Правительство указывает, что к атакам был причастен хакер из сотрудников российского Главного разведывательного управления (ГРУ). Немецкие власти считают его «крайне подозрительным» и утверждают, что он был участником группы APT28, на которую и возлагают ответственность за атаки на сайты.

В сообщении говорится, что для утверждения санкций правительство ФРГ предоставило в рамках ЕС «обширный пакет доказательств на основе результатов немецких следственных органов, разведывательной информации, а также [данных] общедоступных источников» (цитата по die Zeit). Согласно ответу, этот пакет доказательств передали другим страна-участницам ЕС. Однако ответа на заявку от 3 июня до сих пор не последовало.

Как пишет die Zeit, если предложение ФРГ будет одобрено, это будет первый случай, когда ЕС введет санкции за кибератаки, комплекс по борьбе с которыми альянс разработал еще в 2017 году (в 2019-ом его утвердили).

Меркель не исключила санкций из-за атак «российских хакеров» на бундестаг
Политика
Ангела Меркель

Немецкие власти неоднократно указывали указывали, что за кибератакой на сайты правительства и канцлера Германии Ангелы Меркель стояла российская разведка. Злоумышленникам тогда удалось получить доступ к внутренним документам бундестага, однако степень их конфиденциальности немецкие власти не уточняли.

Der Spiegel писал, что к кибератаке на правительственные сайты были причастны группы компьютерных взломщиков Sofacy и APT28, которые, по информации немецких спецслужб, «финансируются российским правительством». В мае этого года власти ФРГ уже предупреждали, что могут воспользоваться механизмом ЕС для наказания ответственных за взломы. Статс-секретарь Министерства иностранных дел Германии Мигель Бергер тогда говорил, что прокуратура Германии выдала ордер на арест прокуратурой Германии был выдан ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина.

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Теги: Германия, санкции, кибератаки, антироссийские санкции
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