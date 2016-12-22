МИД заявил о «завершающей стадии» освобождения юга Сирии

Освобождение юга Сирии от боевиков переходит в завершающую стадию, утверждает российский МИД. Эти районы были в 2011 году очагом переросших в гражданскую войну протестов и с начала конфликта оставались под контролем оппозиции

Мария Захарова (Фото: Omar Sanadiki / Reuters)

Власти Сирии восстановили контроль над границей государства с Иорданией, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, передает «Интерфакс». Операция по освобождению южных регионов страны вошла в «завершающую стадию».

«Сирийская правительственная армия взяла под контроль границу с соседней Иорданией, обеспечив возможность открытия движения по международной автомагистрали», — рассказала Захарова. По ее словам, силам Асада удалось добиться успеха в зачистке провинций Дераа и Кунейтра, в которых последние месяцы продолжались ожесточенные бои. «Вступает в завершающую стадию операция по очистке от террористов и боевиков в провинциях Дераа и Кунейтра. К настоящему времени провинция Дераа освобождена практически полностью», — сказала представитель МИДа.

Сирийское правительственное агентство SANA сообщило со ссылкой на корреспондента, что сирийские власти и группировки оппозиции в провинции Дераа достигли договоренности о сложении оружия. Согласно сообщению агентства, соглашение подразумевает сдачу группировками среднего и тяжелого вооружения и начало урегулирования правового статуса тех, кто согласился прекратить участие в военных действиях. Кроме того, власти Сирии гарантировали вывоз тех боевиков, которые не поддерживают сложение оружия. Ранее, 9 июля, российское Минобороны сообщало, что через пропускной пункт в городе Дераа планируется вывести до 1 тыс. боевиков и членов их семей. Отказавшиеся от сложения оружия боевики будут перевезены в провинцию Идлиб, которая остается под властью исламистов.

Информацию о вводе правительственных сил в районы провинции Дераа, которые много лет были заняты вооруженной оппозицией, подтверждает телеканал «Аль-Арабия». По данным телеканала, сирийские силы контролируют порядка 80% территории Дераа, 15% находится под контролем оппозиции, прочие оставшиеся районы удерживают исламисты, связанные с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России группировка). «Аль Арабия» отмечает, что сирийские военные входят на территорию подконтрольных оппозиции районов в сопровождении российской военной полиции.

Провинция Дераа на юге Сирии в 2011 году стала очагом конфликта оппозиции и властей страны, переросшего в гражданскую войну. Последние семь лет эта территория оставалась подконтрольна оппозиционным силам. В начале лета сирийская армия, закончив с зачисткой северо-восточных районов страны, где сохранялось присутствие ИГ и иных исламистских группировок, начала наступление на юге Сирии. Активизация боевых действий вызвала реакцию Вашингтона, пообещавшего принять «жесткие меры» в ответ на наступление сил Асада. К немедленному прекращению наступления, грозящего безопасности сотен тысяч мирных жителей, призывал и генсек ООН Антониу Гуттериш.