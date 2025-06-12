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Политика ,  
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Власти сообщили о «многих погибших» при крушении самолета в Индии

Минздрав Индии: много людей погибло при крушении Dreamliner в Ахмедабаде
Фото: Ajit Solanki / AP / ТАСС
Фото: Ajit Solanki / AP / ТАСС

При крушении самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India погибли «много людей», сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Их точное количество власти не уточнили.

Телеканал News18 передает, что жертвами авиакатастрофы стали по меньшей мере 133 человека. TimesNow сообщает о 110 погибших.

Всего на борту были 242 человека: 230 пассажиров, два пилота и десять бортпроводников. Как уточнила Air India в своем X, из них 169 — граждане Индии, 53 — подданные Великобритании, семь португальцев и один канадец. Среди пассажиров были 11 детей, по данным Reuters.

В авиакомпании сообщили о пострадавших, которых доставили в больницы. Их число не приводится.

Самолет направлялся из Ахмадабада, крупнейшего города в штате Гуджарат на западе Индии, в аэропорт Гатвик в Лондоне. Генеральное управление гражданской авиации страны сообщило, что вскоре после вылета пилоты подали сигнал бедствия.

Лайнер рухнул на здание общежития для врачей, передает агентство Ani.

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