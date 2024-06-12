В Одессе прозвучал взрыв, передают «Суспiльне» и «Зеркало недели».

Издания сообщили о взрыве около 05:02 мск. За несколько минут до этого в Одессе и Одесском районе объявили воздушную тревогу, к 05:23 ее отменили.

В течение ночи тревога звучала в нескольких регионах Украины. Сначала ее объявили в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях, а затем — на всей территории страны.

На фоне тревоги взрывы прозвучали в Днепропетровской области Украины, а позже — в Киеве.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.