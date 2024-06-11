Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-25 на аэродроме

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Министерство обороны России опубликовало во вторник видео уничтожения украинского самолета Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

По информации ведомства, цель поразили российские военнослужащие — операторы беспилотников барражирующим боеприпасом «Ланцет».

На черно-белом видео, иногда сменяющемся на тепловизионные кадры, видно размещенный на стоянке самолет, по которому затем попадает «Ланцет».

«В результате прямого попадания самолет Су-25 ВСУ был уничтожен. Уничтожение самолета подтверждается кадрами объективного контроля», — добавили в Минобороны.