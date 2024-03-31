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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска уничтожили три украинских Су-25

Минобороны России сообщило об уничтожении трех украинских Су-25 за сутки
Сюжет
Военная операция на Украине
На аэродроме Вознесенск уничтожены три самолета Су-25, сообщили в Минобороны России. Там добавили, что за минувшие сутки сбили 178 украинских дронов и 23 снаряда HIMARS и «Ураган»
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Авиация России, ракетные войска и артиллерия уничтожили три украинских Су-25 на аэродроме Вознесенск, расположенном в Николаевской области. Об этом Минобороны России сообщило в воскресной сводке о ходе военной операции.

На вооружении армии Украины состоят модернизированные версии советского штурмовика Су-25 — Су-25М1. Они предназначены для поддержки сухопутных войск и уничтожения объектов при любых погодных условиях. Последняя модификация позволяет отслеживать ложные тепловые цели.

Помимо самолетов уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель, три пусковые установки С-300 и два склада с боеприпасами, сообщили в ведомстве. Там добавили, что за минувшие сутки российские военнослужащие нанесли удары по цеху сборки и хранения дронов, живой силе и военной технике противника в 126 районах.

По данным Минобороны, за сутки было сбито 178 украинских беспилотников и 23 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

С начала военной операции на Украине уничтожено 580 самолетов, 270 вертолетов, 17,9 тыс. беспилотников, 492 зенитных ракетных комплекса, 15,6 тыс. танков, 1,2 тыс. боевых машин РСЗО, 8,5 тыс. артиллерийских орудий и минометов и 20,4 тыс. военных автомобилей, добавили в Минобороны.

Последний раз о сбитом украинском Су-25 ведомство отчитывалось 10 февраля.

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Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны Су-25
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